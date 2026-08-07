Новый smart #2: фотографии внешности без камуфляжа и основные характеристики

Появление нового smart #2 в базе китайского Минпрома означает, что его продажи в Китае начнутся примерно в то же время, что и в Европе, то есть в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что все актуальные модели smart производятся в Китае, Европа теперь для них — главный рынок. Для Китая современные модели smart оказались слишком дорогими и продаются плохо. Сейчас это компактные кроссоверы smart #1 и smart #3, среднеразмерный кроссовер smart #5 и среднеразмерный лифтбек smart #6.

Smart #2 — последняя и самая важная модель в актуальной программе развития марки smart. Что будет после неё, пока неизвестно. Производство предшественника — smart fortwo третьего поколения — завершилось в 2024 году. Первые три поколения smart fortwo производились на заводе Mercedes-Benz во французском Амбахе, с 2020 года этот завод принадлежит британской компании Ineos Automotive. Грядущий smart #2 будет производиться в Китае.

Почему smart #2 — очень важная премьера? Потому что именно с юркими городскими двухдверками ассоциируется марка smart во всём мире, попытки продавать под ней более крупные модели большого успеха не имели.

Напомним, что марка smart появилась на свет в 1994 году, её дебютной моделью стал двухместный городской заднемоторный автомобиль, впоследствии получивший имя smart fortwo. Концепцию этого автомобиля разработал независимый швейцарский предприниматель Николас Хайек, создатель часового бренда Swatch. Изначально марка smart принадлежала компании Micro Compact Car AG (MMC) — совместному предприятию тогдашнего концерна Daimler-Benz и швейцарской Swatch Group, но уже в 1998 Daimler-Benz полностью поглотил MMC. В 2019 году марка smart перешла под контроль компании smart Automobile — это равнодолевое совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely. С тех пор Geely отвечает за инжиниринг и производство всех новых моделей smart, а Mercedes-Benz — за их дизайн.

Из досье на smart #2 в электронной базе китайского Минпрома мы узнали, что габаритная длина новой двухдверки составляет 2751-2764 мм в зависимости от оснащения, ширина — 1669 мм, высота — 1555 мм, колёсная база — 1875 мм. Штатные колёса — 15- либо 16-дюймовые. Снаряженная масса — 1130 кг, полная масса — 1315 кг.

В основе smart #2 лежит платформа ECA (Electric Compact Architecture), разработанная специально для этой модели. Подвеска полностью независимая, пружинная. Силовые установки будут только электрические, единственный электромотор мощностью 60 кВт (82 л.с.) установлен на задней оси. Максимальная скорость — 140 км/ч. Литий-железо-фосфатную батарею будет поставлять CATL, её ёмкость составит порядка 35 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — около 300 км по циклу WLTP или 400 км по циклу CLTC.

Для smart #2 предусмотрены различные варианты декора, в том числе ремешки на переднем бампере, как у концепта smart #2, показанного в апреле этого года. Салон пока не рассекречен, но через лобовое стекло можно разглядеть торчащий по центру передней панели мультимедийный планшет и небольшой козырёк щитка приборов со стороны места водителя. На тизерах интерьера smart #2 никакого планшета не было. Не исключено, что в плане оснащения версии smart #2 для Китая и Европы будут существенно различаться. Полное представление об этой новинке мы получим лишь в октябре.