Преемник smart fortwo готовится к дебюту: приоткрыт салон smart #2

Информация о том, что smart готовится выпустить новый двухместный ситикар, который станет наследником отправленного в отставку в 2023-м fortwo, появилась ещё в 2024 году. В начале осени 2025-го появились первые тизеры грядущего компакта и было обнародовано его имя – smart #2. Одноимённый концепт был показан в апреле 2026-го в Китае, а сейчас компания smart Automobile (на сегодняшний день это СП Mercedes-Benz и Geely) дала первое представление об интерьере будущей новинки.

На фото: концепт smart #2 1 / 4 На фото: концепт smart #2 2 / 4 На фото: концепт smart #2 3 / 4 На фото: концепт smart #2 4 / 4

Судя по опубликованному эскизу, smart #2 получит изогнутую «S-образную» переднюю панель, трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, центральные и боковые круглые дефлекторы вентиляции, выполненные в виде турбин самолёта. По скетчу не совсем понятно, как будет оформлен тачскрин информационно-развлекательной системы, при этом на дополнительных тизерах можно разглядеть часть дисплея, играющего роль виртуальной приборки.

Эскиз салона smart #2

На фотографиях можно также увидеть, что салон отделан в белом цвете с белой же прострочкой, но с различными золотыми декоративными вставками, в списке материалов для отделки числятся ткань и, вероятно, экокожа. По центру слитного сиденья-скамьи, предназначенного для водителя и пассажира, располагается блок управления стеклоподъёмниками и блокировкой дверей.

Тизер салона smart #2

Как Колёса.ру сообщали ранее, габаритная длина smart #2 составляет 2792 мм (для сравнения, показатель smart fortwo третьего поколения – 2695 мм), а радиус разворота крохи равен 6,95 метра (такой же, как у предшественника). В основе новой крохи лежит платформа ECA (Electric Compact Architecture), которая была разработана специально для этой модели.

Известно, что у грядущей новинки будет только полностью электрическая «начинка», при этом единственный электромотор установят на задней оси, его отдача пока не раскрывается. Зато теперь производитель обнародовал ёмкость тяговой батареи – 35,7 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки у этой трёхдверки равна примерно 300 км (при расчёте по циклу WLTP). Стоит отметить, что этот показатель примерно в два раза больше, чем у электроверсии smart fortwo третьей генерации. При быстрой зарядке пополнить запас аккумулятора можно с 10 до 80% менее чем за 20 минут.

Ожидается, что внешность серийной версии будет мало чем отличаться от экстерьера показанного весной шоу-кара. В этом случае у товарного smart #2 будут узнаваемый обтекаемый силуэт, расширенные колёсные арки, «каплевидная» головная оптика с пиксельным световым рисунком, почти круглые фонари, тоже с «плюсом» из пикселей, обычные наружные зеркала и спойлер в верхней части багажной двери.

Дела у бренда smart в Китае на сегодняшний день идут так себе. За первые пять месяцев 2026 года дилеры реализовали здесь всего 8516 экземпляров, что на 24,2% меньше, чем в январе-мае 2025-го. При этом модель начального уровня – smart #2 – вряд ли поможет исправить ситуацию, ведь основным рынком для компакта станет Европа. По предварительным данным, в Великобритании ценник новинки будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 1,98 – 2,47 млн рублей по текущему курсу).