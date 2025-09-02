Реинкарнация Smart ForTwo: кроха Smart #2 показалась на первых тизерах

Производство этой новинки будет налажено в Китае. Ориентировочный ценник в Великобритании составит от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,2–2,7 млн рублей по текущему курсу).

Бренд Smart, ранее принадлежавший немецкой компании Mercedes-Benz (ранее Daimler), ещё в прошлом десятилетии перешёл поднебесному холдингу Geely. В 2019 году было создано совместное предприятие Мерседеса и Джили – Smart Automobile. За дизайн актуальных моделей марки, пережившей перезапуск, сейчас отвечает Mercedes, за разработку «начинки» и собственно выпуск машин – Geely, поэтому производство налажено в Китае.

Тизер нового двухместного хэтчбека Smart #2

Напомним, первенец Smart появился в 1998 году, им стал двухместный ситикар под говорящим названием ForTwo. Эта модель успела пару раз сменить генерацию, третье поколение дебютировало в 2014-м, но в 2023-м субкомпакт был отправлен в отставку. При этом производитель ранее сообщал, что у крохотного хэтчбека будет преемник. Сейчас компания активно ведёт работу над проектом.

Теперь официально подтверждено, что новинка получит название Smart #2. Известно, что она вернёт марку в А-сегмент в конце 2026 года. Несмотря на то, что выпуск крохи будет налажен в Китае, предполагается, что главным рынком для грядущей модели должна стать Европа. Не исключено, что концепт трёхдверки будет представлен в рамках автосалона в Мюнхене, который откроет свои двери уже на следующей неделе.

Ну а пока что пресс-служба марки опубликовала несколько малоинформативных тизеров будущего двухместного «ультракомпакта». Судя по изображениям, Smart #2 сохранит силуэт, пропорции и примерные габариты предшественника, хотя, вероятно, при этом он получит чуть более «оквадраченный» кузов.

У новинки будет небольшой капот, покатое лобовое стекло и почти вертикальная корма со спойлером на верхней части багажной двери. Стоит ожидать очень коротких свесов, а детали дизайна Smart #2, вероятно, будут перекликаться с актуальными моделями марки.

Ожидается, что в основу двухместной новинки ляжет новая платформа, разработанная Geely специально для самых компактных моделей, подробности о ней появятся позже. Несмотря на невысокие, по мнению производителей, темпы роста спроса на «зелёный» транспорт, техника у Smart #2 будет полностью электрической. По предварительным данным, у новой крохи электромотор разместят на задней оси, а тяговую батарею – под полом. По данным AutoExpress, запас хода на одной зарядке, вероятно, составит от 161 до 322 км в зависимости от версии (цикл не указан).

В британском издании предположили, что стоимость Smart #2 будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,2 – 2,7 млн рублей по текущему курсу). Причём новинке в Европе придётся побороться за покупателей с более дешёвыми Volkswagen ID.1 и новым Renault Twingo (пока представлены их прототипы, серийные «электрички» дебютируют позже).