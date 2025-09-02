Новинки ×
  • Реинкарнация Smart ForTwo: кроха Smart #2 показалась на первых тизерах

Реинкарнация Smart ForTwo: кроха Smart #2 показалась на первых тизерах

02.09.2025 167 0 0

Производство этой новинки будет налажено в Китае. Ориентировочный ценник в Великобритании составит от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,2–2,7 млн рублей по текущему курсу).

Бренд Smart, ранее принадлежавший немецкой компании Mercedes-Benz (ранее Daimler), ещё в прошлом десятилетии перешёл поднебесному холдингу Geely. В 2019 году было создано совместное предприятие Мерседеса и Джили – Smart Automobile. За дизайн актуальных моделей марки, пережившей перезапуск, сейчас отвечает Mercedes, за разработку «начинки» и собственно выпуск машин – Geely, поэтому производство налажено в Китае.

Тизер нового двухместного хэтчбека Smart #2

Напомним, первенец Smart появился в 1998 году, им стал двухместный ситикар под говорящим названием ForTwo. Эта модель успела пару раз сменить генерацию, третье поколение дебютировало в 2014-м, но в 2023-м субкомпакт был отправлен в отставку. При этом производитель ранее сообщал, что у крохотного хэтчбека будет преемник. Сейчас компания активно ведёт работу над проектом.

Теперь официально подтверждено, что новинка получит название Smart #2. Известно, что она вернёт марку в А-сегмент в конце 2026 года. Несмотря на то, что выпуск крохи будет налажен в Китае, предполагается, что главным рынком для грядущей модели должна стать Европа. Не исключено, что концепт трёхдверки будет представлен в рамках автосалона в Мюнхене, который откроет свои двери уже на следующей неделе.

Ну а пока что пресс-служба марки опубликовала несколько малоинформативных тизеров будущего двухместного «ультракомпакта». Судя по изображениям, Smart #2 сохранит силуэт, пропорции и примерные габариты предшественника, хотя, вероятно, при этом он получит чуть более «оквадраченный» кузов.

У новинки будет небольшой капот, покатое лобовое стекло и почти вертикальная корма со спойлером на верхней части багажной двери. Стоит ожидать очень коротких свесов, а детали дизайна Smart #2, вероятно, будут перекликаться с актуальными моделями марки.

Ожидается, что в основу двухместной новинки ляжет новая платформа, разработанная Geely специально для самых компактных моделей, подробности о ней появятся позже. Несмотря на невысокие, по мнению производителей, темпы роста спроса на «зелёный» транспорт, техника у Smart #2 будет полностью электрической. По предварительным данным, у новой крохи электромотор разместят на задней оси, а тяговую батарею – под полом. По данным AutoExpress, запас хода на одной зарядке, вероятно, составит от 161 до 322 км в зависимости от версии (цикл не указан).

В британском издании предположили, что стоимость Smart #2 будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,2 – 2,7 млн рублей по текущему курсу). Причём новинке в Европе придётся побороться за покупателей с более дешёвыми Volkswagen ID.1 и новым Renault Twingo (пока представлены их прототипы, серийные «электрички» дебютируют позже).

хэтчбек электромобиль новинки Smart Smart fortwo Smart #2
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1110 8 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 877 1 3 31.08.2025
Статьи / Путешествия Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной... 434 2 1 30.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8680 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8059 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6932 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
8 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings