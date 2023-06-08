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  • Брутально и бюджетно: так и не добравшийся до РФ вьетнамский VinFast показал кросс VF 3

Брутально и бюджетно: так и не добравшийся до РФ вьетнамский VinFast показал кросс VF 3

08.06.2023 127 0 0

Новый компакт должен стать самым дешевым в гамме молодого автопроизводителя. Заказы начнут принимать осенью, но серийные машины придется подождать.

Марку VinFast основал в 2017 году первый вьетнамский долларовый миллиардер, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен Фам Нят Выонг получил образование в Москве). Сначала компания выпускала лицензионные копии хэтча Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на электрокары собственной разработки. Только лишь Вьетнамом география продаж «зелени» не ограничивается, бренд также нацелен на Европу и США. Когда-то среди приоритетных зарубежных рынков для VinFast называлась и Россия, однако больше наша страна в официальных пресс-релизах компании не упоминается. Впрочем, новость не об этом. Сегодня марка анонсировала расширение линейки: к дебюту готовится трехдверный паркетник VF 3 начального уровня.

VinFast VF 3

В VinFast решили подхватить китайскую моду на маленькие, но стильные городские электрокары. Так, длина VF 3 составляет всего 3114 мм, при этом сообщается, что в салоне «достаточно места для пяти человек». Внешне же новинка явно подражает только-только запущенному в Поднебесной электрическому кроссу Baojun Yep, облик которого, в свою очередь, стилизован под внедорожники Suzuki Jimny и Ford Bronco.

VinFast VF 3
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VinFast VF 3
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VinFast VF 3
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Фишки VinFast VF 3 – массивные бамперы, объединенные с колесными арками, крупные наружные зеркала, «зазоры» между крышей и задними стойками и черные 16-дюймовые колеса. Также обещан большой дорожный просвет, но этот показатель пока не раскрыт. Внутри – минимализм. Кросс получил виртуальную приборку, боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. А вот мультимедиа-системы не видать: не исключено, что ее вовсе не будет из-за звания самой дешевой модели марки.

VinFast VF 3
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VinFast VF 3
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Информации о начинке еще нет, в компании лишь отметили, что батарея обеспечит «хороший запас хода».

На родине марки прием заказов на VinFast VF 3 откроют в сентябре, но у дилеров паркетник появится лишь в третьем квартале 2024 года. Об экспортных планах производитель пока не заявлял.

Актуальный модельный ряд VinFast. Крайний слева — кросс VF 5 Plus, пока именно он является и самым маленьким, и самым дешевым электрокаром марки

Между тем сейчас самым доступным электрокаром VinFast является паркетник VF 5 Plus. «Пятидверка» длиной 3965 мм оснащается 134-сильным электромотором и батареей емкостью 37,23 кВт*ч, запас хода – 300 км (но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC). Во Вьетнаме базовый VinFast VF 5 Plus стоит примерно 22 700 долларов, однако цену можно сбить где-то до 19 000 долларов, если воспользоваться программой аренды аккумулятора.

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