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  • Новые кроссоверы от собиравшейся в РФ вьетнамской марки VinFast: подробности

Новые кроссоверы от собиравшейся в РФ вьетнамской марки VinFast: подробности

18.11.2022 183 0 0

Один из грядущих электрических паркетников молодого бренда будет доступен только с передним приводом, у второго – двухмоторная установка. На рынок новинки выйдут в следующем году.

 

Kolesa.ru уже рассказывал подробно о VinFast, так что напомним лишь вкратце. Марка была основана в 2017 году первым вьетнамским долларовым миллиардером, сколотившим свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (к слову, бизнесмен Фам Нят Выонг получил образование в Москве). Начинала компания с лицензионных копий компакта Opel и моделей BMW, но затем переключилась на «зелень» собственной разработки. Сейчас в гамму входят электрические паркетники VF e34, VF 8 и VF 9 (последние две модели прежде назывались VF 32 и VF 33 соответственно), при этом крупные «восьмерка» и «девятка» уже доступны к заказу в США и Европе. А скоро линейку пополнят более компактные кроссоверы VF 5 и VF 6.

Электрические VinFast VF e34, VF 8 и VF 9. Последние две модели уже доступны к заказу в Европе и США
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Электрические VinFast VF e34, VF 8 и VF 9. Последние две модели уже доступны к заказу в Европе и США
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Электрические VinFast VF e34, VF 8 и VF 9. Последние две модели уже доступны к заказу в Европе и США
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Предсерийные «пятерку» и «шестерку» с запертыми дверями показали в начале нынешнего года на выставке CES в Лас-Вегасе. К слову, за дизайн моделей отвечало ателье Torino Design, тогда как VF 8 и VF 9 «нарисовала» Pininfarina. Тем не менее, единый стиль все же сохранен. В октябре VF 6 и VF 7 привезли на Парижский автосалон – уже с готовым интерьером, но все еще без характеристик. И вот эти электрокары вновь красуются перед американцами – на шоу в Лос-Анджелесе. Но на этот раз VinFast, наконец, раскрыл основные данные. Впрочем, сначала заглянем в салон.

VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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Внутри экспортные кроссы VinFast в целом повторяют друг друга, разве что у «шестерки» и «семерки» крупный тачскрин мультимедийной системы повернут к водителю. Привычной «приборки» нет, вместо нее – проекционный дисплей. У базового VF 6 комбинированная обивка кресел, а вот у начальной комплектации старшего VF 7 – почему-то только тканевая. Более дорогим версиям обоих SUV положена отделка «веганской кожей», то есть кожзамом. Также для обоих кроссоверов предусмотрена панорамная крыша.

VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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Длина VinFast VF 6 равна 4238 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1594 мм, расстояние между осями – 2730 мм. То есть по своим габаритам (но за исключением колесной базы) кросс сопоставим с нашей актуальной Hyundai Creta. «Шестерка» бывает только с передним приводом, зато у нее две версии: с электромотором мощностью 177 или 204 л.с. (250 и 310 Нм соответственно).

VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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Электрокросс VinFast VF 7 по размерам ближе уже к Hyundai Tucson (опять же, за исключением базы). Длина вьетнамской «семерки» — 4545 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2840 мм. У базового VF 7 на передней оси установлен электродвигатель мощностью 204 л.с. (310 Нм), у версии подороже – полный привод с двумя электромоторами, совокупная отдача – 354 л.с. и 500 Нм.

О батареях грядущих кроссоверов компания пока не рассказала. Отметим, VinFast активно развивает программу аренды аккумуляторов, благодаря которой можно сбить цену «электричек».

VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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Производство VinFast VF 6 и VF 7 стартует во Вьетнаме в следующем году, прайс-листов еще нет. Лишенные тяговой батареи VF 8 и VF 9 в США сегодня стоят от 42 200 и от 57 500 долларов (ежемесячная плата за аккумулятор, согласно местному сайту марки, — 169 долларов для «восьмерки» и 219 долларов для «девятки»). Укомплектованные батареями VinFast VF 8 и VF 9 стоят от 57 000 и от 76 000 долларов. Полноценный запуск марки в США и Европе намечен на 2023-й.

Между тем когда-то среди приоритетных зарубежных рынков для VinFast называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако больше наша страна в релизах компании не упоминается. Но не исключено, что бренд все же доберется до РФ, ведь конкурентов все меньше.

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