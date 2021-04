Украинско-вьетнамский «доширак»

1968 год, Вьетнам, Ханой. Ещё гремит война, жизнь в стране крайне тяжёлая. В этот год в семье военнослужащего и продавца чая родился мальчик – будущий первый миллиардер Вьетнама и один из богатейших людей мира. Но тогда, в конце 60-хх и в 70-е об этом ещё никто не подозревал.

Фам Нят Выонг – так звали этого мальчика – очень любил математику. Ещё в школе некоторые считали его уже вундеркиндом, но жить от этого было не легче. Когда закончилась война, Фам Нят Выонгу было всего семь лет. Отец ничего толком не зарабатывал, семью кормила мать. Точных сведений о её работе нет. В большинстве источников её называют уличной торговкой чаем, но, наверное, это не совсем так, и правы те, кто говорит, что у неё была своя чайная лавка (в журнале Forbes в 2013 году в материале о Фам Нят Выонге её называют управляющей чайной лавкой). Иначе трудно было бы объяснить, как она смогла не только прокормить семью, но и устроить своего сына после окончания школы в геологический институт.

Здесь он опять отличился своими способностями в математике и получил стипендию на обучение в Московском геологоразведочном институте (сейчас он называется Российский государственный геологоразведочный университет) на кафедре экономики. Разумеется, Фам Нят Выонг уехал из бедного Вьетнама в тогда вполне дружественную страну с большими надеждами.

В 1993 году, в год окончания университета, дружественная страна уже перестала быть не только дружественной, но и страной – в хорошем смысле слова. Оставаться в России в то время было не слишком интересно, но и возвращаться во Вьетнам тоже не хотелось: там было не лучше. После некоторых раздумий Фам Нят Выонг уехал в Украину. Почему он выбрал её, данных нет. Но как показало время, выбор был удачным.

То ли Фам Нят Выонг вспомнил чайную лавку своей матери, то ли ещё что-то, но бизнес он придумал очень выгодный: открыл вьетнамский ресторанчик Thang Long Vietnam. Цены здесь были очень невысокими, так что заведение пользовалось успехом. Но в нищей стране можно было придумать что-то ещё более доступное.

Позже Фам Нят Выонг скажет об Украине того времени: «Украинцы были очень бедные и очень голодные» («Ukrainians were very poor and very hungry», Forbes, 2013). Этим надо было как-то воспользоваться, и в итоге на свет появилась компания «Техноком», которая в 1995 году стала выпускать лапшу быстрого приготовления «Мивина» (Мівіна). Правда, для организации такого бизнеса пришлось получить кредит в 100 тысяч долларов под 8% в месяц. Забавно, что в том же Forbes по этому поводу есть такая фраза: «...he bet everything by borrowing money at a criminally high interest rate – 8% a month”. На русском приблизительно так: «Он поставил на кон все, заняв деньги под преступно высокие проценты – 8% в месяц». Эх, да что вы знаете о «criminally high interest rate»... Ладно, не будем о грустном.

Продукция «Технокома» настолько полюбилась украинцам, что словом «мивина» стали называть всю лапшу быстрого приготовления. То есть, Фам Нят Выонг сделал что-то типа нашего «доширака». Это уже успех, но останавливаться на этом он не хотел.

Не буду задерживаться на том, как Фам Нят Выонг вернулся во Вьетнам в 2001 году и решил сделать из него страну, в которую захотят ездить туристы и которой смогут гордиться сами вьетнамцы. Бизнесмен создал целую группу компаний Vingroup, которая начала со строительства, а затем стала заниматься торговлей, электроникой, гостиничным бизнесом. Фам Нят Выонг построил крупнейшие отели во Вьетнаме, сеть школ и больниц, местный парк аттракционов а-ля Диснейленд… А свою первую компанию «Техноком» он продал Nestle за 150 млн долларов ещё в 2010 году.

Ну а при чём тут автомобили? Дело в том, что одной из компаний, входящих в империю Vingroup, является VinFast – первый независимый автопроизводитель во Вьетнаме.

Компания была организована в 2017 году, когда Фам Нят Выонг мог себе позволить уже очень многое. В том числе и покупку лицензий, и привлечение специалистов мирового уровня.

По поводу происхождения названия VinFast есть разные мнения. Кто-то говорит просто – это сокращение от вьетнамских слов. Fast на английском означает «быстрый» (явный отсыл к автомобильной теме), а слово Vin есть в названиям всех компаний Фам Нят Выонга и обозначает Вьетнам. Однако на самом деле всё немного сложнее. Vin – это действительно Việt Nam (Вьетнам). А вот слово Fast – это аббревиатура, и расшифровывается она следующим образом: Phong cách (стиль, сочетание Ph произносится как F), An toàn (безопасность), Sáng tạo (творчество) и Tiên phong (пионер). Не без пафоса, конечно, но этот дядя может себе такое позволить.

Первые ласточки

Дебютными автомобилями, показанными компанией на Парижском автосалоне в 2018 году, стали седан Lux А2.0 и кроссовер Lux SA2.0. Но в серийное производство они попали только осенью 2019 года. Зато в июне того же года покупатели стали получать другие автомобили, которые стали первой серийной продукцией VinFast. Назывался этот автомобиль VinFast Fadil. И если посмотреть на него внимательно, можно догадаться, что автомобиль этот вьетнамский только отчасти, потому что это Opel Karl Rocks. Почему Опель?

В Ханое в своё время был завод General Motors. Там собирали Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Orlando и Spark. Но в 2018-м году VinFast этот завод выкупил, что позволило очень быстро наладить выпуск Opel Karl Rocks со своей шильдой. Эту модель выбрали не случайно: Opel Karl был разработан в Южной Корее, а машинокомплекты для сборки этой и не только машины приходили из этой же страны. Всё это позволило запустить VinFast Fadil в производство чрезвычайно оперативно. Правда, его всё-таки решили немного переделать, чтобы он был именно VinFast Fadil, а не Opel Karl Rocks.

Как ни странно, но внутренне Fadil похож на Opel гораздо меньше, чем снаружи. Всё наружное отличие – это эмблема да решётка радиатора. А вот в технике удалось кое-что изменить, пользуясь общностью платформы Opel Karl и Chevrolet Spark. Под капотом европейского Opel Karl может стоять только трехцилиндровый мотор (1 л, 75 л.с.), а под капотом Fadil стоит 1,4-литровая «четвёрка» от Спарка мощностью аж 98 л.с. Коробка передач – безальтернативный вариатор, привод передний, но уже в базе есть и подушки безопасности, и ABS, и даже кондиционер. Топовые комплектации, конечно, богаче (могут быть и климат-контроль, и система курсовой стабилизации, и кое-что ещё). Только вот сколько стоит эта машина?

Теоретически не так уж и много – 394 500 000 донгов (примерно 16 900 долларов, по сегодняшнему курсу – около 1,28 млн рублей). Но тут надо учитывать, что автомобильные налоги во Вьетнаме не чета нашим. И самый большой налог надо заплатить во время покупки автомобиля. Если хочется иномарку, то сумма налога составит 100% от стоимости автомобиля, если автомобиль местной сборки – 60%. По словам некоторых наших сограждан, отдельной строкой идут внедорожники, налог на которые при покупке составляет до 150% стоимости машины. Есть ещё ежегодный налог (20% первые три года, потом – 10-15), но это уже не наши проблемы. А вот заплатить пусть даже ещё 60% сверху (VinFast Fadil всё-таки местной сборки) – это проблема. Но тоже не наша. Главное понять: даже этот автомобиль для рядового вьетнамца – роскошь. Впрочем, у нас ситуация не намного лучше.

Тем не менее в 2020 году VinFast продал 29 485 автомобилей, более половины которых – этот самый Fadil. А это уже успех.

Почти свои

Теперь вернёмся к Lux А2.0 и Lux SA2.0, которые считаются первыми автомобилями VinFast собственной разработки. Хоть убейте, я не понимаю, почему VinFast так считает.

Седан Lux А2.0 построен на платформе «пятёрки» BMW шестого поколения (кузов F10). Само собой, мотор – лицензионный BMW N20B20 I4 2,0 Turbo, коробка передач – восьмиступенчатый автомат ZF. А вот дизайн Lux А2.0 был разработан в Pininfarina. Как я уже говорил, Фам Нят Выонг на завод не скупился, поэтому с удовольствием сотрудничал с Pininfarina, BMW и Magna Steyr. Кстати, исполнительный директор VinFast – бывший топ-менеджер GM Джеймс ДеЛука, директор по дизайну – Дэвид Лайон, который нарисовал не только Cadillac CTS, но и те же самые Chevrolet Cruze, Spark и несколько других автомобилей. Неудивительно, что внешне вьетнамский автомобиль получился действительно «собственной разработки». Да и дизайн интерьера тоже весьма самобытен, но, как мне кажется, не слишком удачен.

Эту машину можно купить во Вьетнаме за 1 017 175 000-1 239 234 000 вьетнамских донгов в зависимости от комплектации (3 272 000-3 987 000 рублей). Напомню, что сумма налога сюда не входит. Удовольствие, как видите, недешёвое. Казалось бы: кому оно надо? Однако ежемесячные продажи доходят до 1300 экземпляров, что по местным меркам очень неплохо.

Кстати, эта машина могла бы быть и на нашем рынке: VinFast этого одно время очень хотел. Тем более что импорт из этой страны был бы беспошлинным по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. Купили бы?

Второй машиной, показанной в Париже в 2018 году одновременно с Lux А2.0, был кроссовер Lux SA2.0. Как вы уже догадались, эта «собственная конструкция» построена на платформе того же BMW, только в этот раз – X5 в кузове F15. Интересно, что при абсолютно той же колёсной базе в 2933 мм габариты у «вьетнамцев» получились больше, чем у немцев. Точнее, не у вьетнамцев, а у всё той же Pininfarina, которая занималась этой машиной. Ну а внутри тут всё, как у седана Lux А2.0 – BMW во всех смыслах.

Зато стоимость этой машины чуть выше – от 1 552 090 000 до 1 835 693 000 донгов (4 922 000-5 821 000 рублей). Кроссовер всё-таки.

И ещё хотелось сказать два слова про настоящий вьетнамский лакшери от VinFast, который пока ещё можно купить. Знакомьтесь: VinFast President 2020 модельного года. Интересно, что теоретически это переработанный Lux SA2.0 с кожей наппа и итальянским шпоном в интерьере. Но вот мотор там совсем другой – GM LT1 V8 6,2 (420 л.с.), как на Chevrolet Corvette. Максимальная скорость «Президента» – 300 км/ч. Стоит это чудо техники 4 600 000 000 вьетнамских донгов (14 934 000 рублей). Если есть желание, машина есть в продаже на сайте VinFast. Ещё можете успеть, хотя совсем скоро линейка этого производителя заметно изменится.

А вот теперь – своё!

В течение этого и следующего года VinFast планирует начать продажу сразу трёх новых автомобилей, построенных на вьетнамской платформе (да-да, без всяких этих BMW!), но при участии Pininfarina. Это электрический кроссовер С-класса VinFast VF31, кроссовер D-класса VinFast VF32 и флагманский электрокроссовер VinFast VF33. Информации по этим машинам не слишком много, но кое-что есть.

VinFast VF31 – электромобиль довольно скромный. Один электромотор, 116 л.с., передний привод, запас хода – 300 км. Его обещают начать продавать уже этой осенью. Ожидаемая цена – 690 000 000 вьетнамских донгов или около 2 266 000 рублей.

Цену VinFast VF32 пока не озвучили, но реализовывать его планируют с начала следующего года. Эта машина интереснее хотя бы тем, что она может быть как передним приводом, так и с полным. В первом случае у неё будет один электромотор мощностью 204 л.с., во втором – два (408 л.с.). Запас хода обещают около 500 км. Ждём-с.

А вот VF33 – это прямо топ. Видимо, моторы у него такие же, как и у VinFast VF32, потому что их там два и суммарная их мощность – те же самые 408 л.с. Но при этом привод может быть только полным. А ещё – семиместный салон и запас хода, увеличенный до 550 км. Сколько он будет стоить, пока неизвестно. Так что тоже ждём февраля будущего года.

Осталось только добавить, но почти все автомобили VinFast могли бы быть и на нашем рынке. Попытки что-то сделать в этом направлении были, но помешала пандемия. Посмотрим, что будет дальше. Как вы уже поняли, автомобиль из Вьетнама – это всё равно весьма не дёшево, но мало ли. К тому же VinFast выпускает не только машины. Существенная доля продукции – это мопеды, которые так популярны во Вьетнаме. Не от хорошей жизни, конечно, они популярны, но что есть, то есть. Может, нам их мопеды тоже когда-нибудь пригодятся.

