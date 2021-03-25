Собиравшийся в РФ вьетнамский бренд VinFast запускает электрокросс: временно дешевле Seltos

Новый паркетник предложен с одним электромотором, то есть полный привод ему не положен. За батарею придется платить ежемесячно, зато у модели довольно богатое оснащение.

Марка VinFast появилась в 2017 году, ее основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (к слову, бизнесмен получил образование в Москве). Пока бренд представлен только в родном Вьетнаме, там же, конечно, налажено производство. На данный момент в свободной продаже три модели: «роскошные» седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0 (у него есть топ-версия President), созданные на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно, а также маленький хэтч Fadil, который является законным клоном Opel Karl. В январе этого года VinFast объявил о том, что компания переходит к следующему этапу своего развития – к электрификации, одновременно были анонсированы три «зеленых» паркетника. Теперь же на родине марки открыли прием предварительных заказов на один из SUV «новой волны».

Изначально этот кросс был заявлен как VF31, но в продажу он поступит под другим индексом – VF e34. Пока неизвестно, стала ли для вьетнамской новинки донором модель другого, более именитого бренда, как в случае с «традиционными» машинами VinFast. В компании кросс относят к С-классу, длина e34 равна 4300 мм, ширина – 1793 мм, высота – 1613 мм, колесная база – 2611 мм. Снаряженная масса – 1490 кг, а заявленный дорожный просвет – 180 мм. У паркетника стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Особенности дизайна экстерьера – сделанные в виде тонких полосок ходовые огни, фары нетипичной для современных машин формы и растянутые задние фонари (оптика, конечно, светодиодная). Есть и «внедорожный» обвес, то есть неокрашенный пластик по периметру кузова. Внутри – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным планшетом, голосовым управлением и возможностью обновления «по воздуху». Также модели обещаны шесть подушек безопасности и климат-контроль. Остальное оборудование на официальном сайте не указано, но местные СМИ пишут, что VF e34 еще достались системы предупреждения выхода из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора.



Паркетник оснащен электромотором, который выдает 150 л.с. и 242 Нм (хотя прежде говорили о двигателе с отдачей в 116 л.с. и 190 Нм), он расположен на передней оси. Под полом установлена батарея ёмкостью 42 кВт*ч (ее производитель не назван). Запас хода – 300 км, однако он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Батарею будут сдавать в аренду, все риски, связанные с качеством и сроком службы, компания берет на себя. А когда аккумулятор будет заряжаться менее чем на 70%, VinFast заменит его на новый.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Марка утверждает, что после быстрой зарядки, на которую уйдет всего 15 минут, e34 сможет проехать 180 км (понятно, что речь опять же о NEDC, то есть реальная «дальнобойность» окажется меньше). Любопытно, что рынок именно электромобилей во Вьетнаме практически не развит, то есть и зарядных станций немного. Как бы то ни было, в VinFast обещают к концу текущего года открыть по всей стране около «40 000 портов для зарядки».



Цена VF e34 без батареи – от 690 миллионов донгов, что эквивалентно примерно 2 269 000 рублей по текущему курсу. Аренда аккумулятора обойдется в 1 450 000 донгов в месяц (4770 рублей), лимит – 1400 км (тоже в месяц), если владелец электрокара превысит его, то за каждый пройденный километр нужно будет платить 988 донгов (3 рубля с копейками). Для сравнения, сопоставимый по размерам паркетник Kia Seltos с бензиновой 138-сильной «турбочетверкой» 1.4 во Вьетнаме стоит от 599 миллионов донгов (1 970 000 рублей). Между тем первым покупателям новинка VinFast обойдется даже дешевле «корейца» – от 590 миллионов донгов (1 940 000 рублей), плюс бесплатная годовая аренда батареи, такие условия действуют для тех, кто оставит заявку на e34 до 30 июня. Для предзаказа необходимо внести депозит в размере 10 миллионов донгов (33 000 рублей). Первые поставки ожидаются в ноябре, если клиент к тому времени передумает, те самые 10 миллионов обещают вернуть. А еще на VF e34 действует десятилетняя гарантия, правда, ее условия не раскрываются.

Позже VinFast выведет на домашний рынок еще два электрических паркетника, длиной 4750 и 5120 мм. В январе их обозначили как VF32 и VF33, но благодаря сайту, на котором собирают заявки на e34, мы теперь знаем, что крупные кроссы поступят в продажу под индексами VF e35 и VF e36. Кстати, у этих моделей будут и бензиновые версии.



Грядущей осенью VinFast планирует открыть прием заказов на старшие «зеленые» SUV в Штатах и Европе. Между тем когда-то среди приоритетных зарубежных рынков вьетнамской марки называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако больше наша страна в релизах компании не упоминается. Видимо, дальше планов дело не пошло.