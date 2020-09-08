Новинки ×
  • Кроссовер VinFast President на базе прежнего BMW X5 выходит на домашний рынок

Кроссовер VinFast President на базе прежнего BMW X5 выходит на домашний рынок

08.09.2020 61 0 0

Паркетник, оснащённый мотором V8, выпустят ограниченным тиражом. Цены вьетнамской новинки уже известны.

 

Автомобильный бренд VinFast появился в 2017 году стараниями первого вьетнамского долларового миллиардера Фам Нят Выонга, который сумел заработать на лапше быстрого приготовления, а также на недвижимости. На сегодняшний день автомобили марки не продаются за пределами Вьетнама, хотя в планах экспорт есть. Так, в числе приоритетных зарубежных рынков числится и Россия, так как между Вьетнамом и ЕАЭС по-прежнему действует соглашение о свободной торговле. Правда, официально в VinFast пока объявили только о намерении начать поставки машин в 2021 году в США.

Пока что же компания продолжает развивать линейку, которая представлена на домашнем рынке. Новинкой стала топовая модификация кроссовера Lux SA2.0, которая получила собственное название – President. Автомобиль начали рассекречивать ещё в июле текущего года: тогда появились первые тизеры, а в начале следующего месяца было опубликовано несколько полноценных фирменных изображений и появился рекламный видеоролик

Теперь в VinFast официально анонсировали выпуск лимитированной серии President. Стоит напомнить, что VinFast Lux SA2.0 создан на лицензионной платформе прежнего BMW X5 (серия F15). Базовый кроссовер оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» с отдачей в 228 л.с. и максимальным крутящим моментом в 350 Нм. Этот мотор создан на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), он идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.

В свою очередь, под капотом VinFast President находится другой двигатель – бензиновый V8 объёмом 6,2 литра. В компании рассказали, что его мощность составляет 420 л.с., а крутящий момент – 624 Нм. У этого автомобиля постоянный полный привод и 8АКП. На разгон с места до «сотни» этой версии нужно всего 6,8 секунды, тогда как, по данным местных СМИ, базовый заднеприводный паркетник выполняет это упражнение за 8,9 секунды, «полноприводник» – за 9,1 секунды (на официальном сайте информации о динамике нет). Максимальная скорость версии President составляет 300 км/ч.

В оснащение топового кроссовера входит комплекс систем безопасности: экстренное торможение, электронное распределение тормозного усилия, динамическая система стабилизации, пробуксовочная система, ассистент при спуске, функция стабилизации поперечной устойчивости, мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде из полосы и комплект камер с 360-градусным обзором.

У топовой версии в палитре имеются новые цвета кузова, которые не положены Lux SA2.0, в их числе фиолетовый, тёмно-жёлтый и зеленый. Декоративные акценты при этом могут быть выполнены под «золото», медь или металл. Кроме того, у VinFast President есть подножки, воздухозаборник на капоте и иная решётка радиатора – с сетчатым рисунком. 

Длина топового кроссовера составляет 5146 мм (на 206 мм больше, чем у базового SA2.0), ширина – 1987 мм (на 27 мм), высота – 1760 мм (на 13 мм меньше). Расстояние между осями равно 3133 мм (на 200 мм больше). В сидениях водителя и пассажиров имеются обогрев, вентиляция и функция массажа. Кроме того, пространство для ног седоков второго ряда President было увеличено на 20 см.

Сейчас на вьетнамском рынке уже стартовал приём заказов на новинку. Всего будет выпущено 500 таких машин. Цена VinFast President равна 4,6 млрд донгов (эквивалентно примерно 15,1 млн рублей по текущему курсу). При этом первой сотне клиентов компания предоставит скидку: им покупка обойдётся в 3,8 млрд донгов (около 12,8 млн рублей).

кроссовер новинки VinFast VinFast Lux SA2.0

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Вариантов столько, что можно запутаться: стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч Поиски большого рамного внедорожника за умеренные деньги – дело сложное, но увлекательное. Иногда в азарте перебора вариантов дело доходит до таких машин, о которых многие и не вспоминают. М... 322 1 0 08.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать ЛуАЗ-969 В наши дни ЛуАЗы практически исчезли с улиц больших городов, но в глубинке нет-нет да и мелькнет характерный силуэт этих коробочек на крохотных колесах. Всего за годы выпуска было произведен... 1088 1 1 08.09.2020
Статьи / Популярные вопросы Разворот: где он разрешен, а где запрещен, и за что можно получить большой штраф Разворот – базовый маневр в дорожном движении, который, однако, имеет свои сложности. Как разворачиваться на узкой дороге? Из какой полосы можно выполнять разворот? В каких местах разворот з... 1711 0 4 07.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 63778 8 201 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 46576 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 36921 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings