Кроссовер VinFast President на базе прежнего BMW X5 выходит на домашний рынок

Автомобильный бренд VinFast появился в 2017 году стараниями первого вьетнамского долларового миллиардера Фам Нят Выонга, который сумел заработать на лапше быстрого приготовления, а также на недвижимости. На сегодняшний день автомобили марки не продаются за пределами Вьетнама, хотя в планах экспорт есть. Так, в числе приоритетных зарубежных рынков числится и Россия, так как между Вьетнамом и ЕАЭС по-прежнему действует соглашение о свободной торговле. Правда, официально в VinFast пока объявили только о намерении начать поставки машин в 2021 году в США.



Пока что же компания продолжает развивать линейку, которая представлена на домашнем рынке. Новинкой стала топовая модификация кроссовера Lux SA2.0, которая получила собственное название – President. Автомобиль начали рассекречивать ещё в июле текущего года: тогда появились первые тизеры, а в начале следующего месяца было опубликовано несколько полноценных фирменных изображений и появился рекламный видеоролик.



Теперь в VinFast официально анонсировали выпуск лимитированной серии President. Стоит напомнить, что VinFast Lux SA2.0 создан на лицензионной платформе прежнего BMW X5 (серия F15). Базовый кроссовер оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» с отдачей в 228 л.с. и максимальным крутящим моментом в 350 Нм. Этот мотор создан на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), он идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.



В свою очередь, под капотом VinFast President находится другой двигатель – бензиновый V8 объёмом 6,2 литра. В компании рассказали, что его мощность составляет 420 л.с., а крутящий момент – 624 Нм. У этого автомобиля постоянный полный привод и 8АКП. На разгон с места до «сотни» этой версии нужно всего 6,8 секунды, тогда как, по данным местных СМИ, базовый заднеприводный паркетник выполняет это упражнение за 8,9 секунды, «полноприводник» – за 9,1 секунды (на официальном сайте информации о динамике нет). Максимальная скорость версии President составляет 300 км/ч.



В оснащение топового кроссовера входит комплекс систем безопасности: экстренное торможение, электронное распределение тормозного усилия, динамическая система стабилизации, пробуксовочная система, ассистент при спуске, функция стабилизации поперечной устойчивости, мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде из полосы и комплект камер с 360-градусным обзором.



У топовой версии в палитре имеются новые цвета кузова, которые не положены Lux SA2.0, в их числе фиолетовый, тёмно-жёлтый и зеленый. Декоративные акценты при этом могут быть выполнены под «золото», медь или металл. Кроме того, у VinFast President есть подножки, воздухозаборник на капоте и иная решётка радиатора – с сетчатым рисунком.



Длина топового кроссовера составляет 5146 мм (на 206 мм больше, чем у базового SA2.0), ширина – 1987 мм (на 27 мм), высота – 1760 мм (на 13 мм меньше). Расстояние между осями равно 3133 мм (на 200 мм больше). В сидениях водителя и пассажиров имеются обогрев, вентиляция и функция массажа. Кроме того, пространство для ног седоков второго ряда President было увеличено на 20 см.



Сейчас на вьетнамском рынке уже стартовал приём заказов на новинку. Всего будет выпущено 500 таких машин. Цена VinFast President равна 4,6 млрд донгов (эквивалентно примерно 15,1 млн рублей по текущему курсу). При этом первой сотне клиентов компания предоставит скидку: им покупка обойдётся в 3,8 млрд донгов (около 12,8 млн рублей).

