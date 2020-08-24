Вьетнамский President из прежнего BMW X5 засветился на видео (V8 ещё не подтверждён)

Марка VinFast готовится вывести на рынок роскошную версию своего паркетника Lux SA2.0. Такая модификация отличается дизайном, кроме того, она оказалась крупнее базового SUV. Насчет нового мотора полной уверенности пока нет.

Бренд VinFast появился в 2017-м, его основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). Сегодня марка представлена только в родном Вьетнаме, там пока продают три модели: дорогие седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, а также бюджетный хэтчбек Fadil. «Люксы» базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно, Fadil же является лицензионной копией Opel Karl. А скоро гамму пополнит кроссовер VinFast President – то есть роскошная модификация Lux SA2.0. Первые изображения Президента марка распространила в начале августа, теперь же кросс засветили в видеоролике (для особо нетерпеливых – топовый SUV выезжает на 47-й секунде), вдобавок раскрыты его габариты.

Напомним, предвестником President можно считать кросс Lux V8, дебютировавший в 2019-м. Хотя окончательный вариант все же отличается от прошлогодней машины (и, конечно, от базового SA2.0): у серийной версии на капоте появился воздухозаборник, эмблемы окрашены в медно-золотистый, в том же цвете сделали диски, рейлинги на крыше, окантовку стекол, вставки под фонарями, на бамперах и по бокам. Длина Президента равна 5146 мм, что на 206 мм больше, чем у стандартного SA2.0, ширина увеличена на 27 мм до 1987 мм (вероятно, за счет подножек), а высота, напротив, урезана – 1760 мм (-13 мм). Размер колесной базы топ-версии не указан, видимо, он такой же, как у исходного кроссовера (2933 мм).



Салон товарного SUV еще не показали. Не исключено, что внутри использовали карбон и дорогую замшу. Также некоторые вьетнамские СМИ предполагают, что President будет доступен в четырехместном исполнении (Lux SA2.0 – семиместный).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

О моторе в VinFast пока молчат. У Lux V8 была атмосферная «восьмерка» 6.2 мощностью 455 л.с. (624 Нм). Кстати, компания так и не назвала производителя движка, но, скорее всего, он от концерна General Motors, с коим сотрудничают вьетнамцы. При этом во время презентации Lux V8 в VinFast похвастались тем, что максимальная скорость кроссовера составляет 300 км/ч. Что любопытно, у President на кузове нет значка V8 (у Lux V8 такой имелся) – не исключено, что с GM в итоге договориться не удалось, и кросс довольствовался двигателем от стандартного SA2.0. Последний оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (228 л.с., 350 Нм), созданной на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Кроссовер VinFast Lux SA2.0 доступен с задним или полным приводом, но VinFast President, возможно, бывает только полноприводным.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

По предварительным данным, топ-версию выпустят ограниченным тиражом, на родине продажи могут начаться уже осенью.



Между тем VinFast готовит еще один новый SUV, у него будут «традиционная» и полностью электрическая версии. К слову, кросс уже попадался фотошпионам, так вот тестовый образец внешне похож на Hyundai Kona – вьетнамцы вполне могли взять за основу модель корейской марки (наверняка легально).

VinFast Lux SA2.0 1 / 3 VinFast Lux SA2.0 2 / 3 VinFast Lux SA2.0 3 / 3

Как сообщалось ранее, компания VinFast планирует поставлять свои автомобили на экспорт. Среди приоритетных зарубежных рынков называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако официально пока объявлено только о США – там VinFast собирается начать продажи в 2021 году.

