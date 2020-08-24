Вьетнамский President из прежнего BMW X5 засветился на видео (V8 ещё не подтверждён)

Бренд VinFast появился в 2017-м, его основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). Сегодня марка представлена только в родном Вьетнаме, там пока продают три модели: дорогие седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, а также бюджетный хэтчбек Fadil. «Люксы» базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно, Fadil же является лицензионной копией Opel Karl. А скоро гамму пополнит кроссовер VinFast President – то есть роскошная модификация Lux SA2.0. Первые изображения Президента марка распространила в начале августа, теперь же кросс засветили в видеоролике (для особо нетерпеливых – топовый SUV выезжает на 47-й секунде), вдобавок раскрыты его габариты.
Напомним, предвестником President можно считать кросс Lux V8, дебютировавший в 2019-м. Хотя окончательный вариант все же отличается от прошлогодней машины (и, конечно, от базового SA2.0): у серийной версии на капоте появился воздухозаборник, эмблемы окрашены в медно-золотистый, в том же цвете сделали диски, рейлинги на крыше, окантовку стекол, вставки под фонарями, на бамперах и по бокам. Длина Президента равна 5146 мм, что на 206 мм больше, чем у стандартного SA2.0, ширина увеличена на 27 мм до 1987 мм (вероятно, за счет подножек), а высота, напротив, урезана – 1760 мм (-13 мм). Размер колесной базы топ-версии не указан, видимо, он такой же, как у исходного кроссовера (2933 мм).
Салон товарного SUV еще не показали. Не исключено, что внутри использовали карбон и дорогую замшу. Также некоторые вьетнамские СМИ предполагают, что President будет доступен в четырехместном исполнении (Lux SA2.0 – семиместный).
О моторе в VinFast пока молчат. У Lux V8 была атмосферная «восьмерка» 6.2 мощностью 455 л.с. (624 Нм). Кстати, компания так и не назвала производителя движка, но, скорее всего, он от концерна General Motors, с коим сотрудничают вьетнамцы. При этом во время презентации Lux V8 в VinFast похвастались тем, что максимальная скорость кроссовера составляет 300 км/ч. Что любопытно, у President на кузове нет значка V8 (у Lux V8 такой имелся) – не исключено, что с GM в итоге договориться не удалось, и кросс довольствовался двигателем от стандартного SA2.0. Последний оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (228 л.с., 350 Нм), созданной на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Кроссовер VinFast Lux SA2.0 доступен с задним или полным приводом, но VinFast President, возможно, бывает только полноприводным.
По предварительным данным, топ-версию выпустят ограниченным тиражом, на родине продажи могут начаться уже осенью.
Между тем VinFast готовит еще один новый SUV, у него будут «традиционная» и полностью электрическая версии. К слову, кросс уже попадался фотошпионам, так вот тестовый образец внешне похож на Hyundai Kona – вьетнамцы вполне могли взять за основу модель корейской марки (наверняка легально).
Как сообщалось ранее, компания VinFast планирует поставлять свои автомобили на экспорт. Среди приоритетных зарубежных рынков называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако официально пока объявлено только о США – там VinFast собирается начать продажи в 2021 году.
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