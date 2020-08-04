Вьетнамский кросс на базе BMW X5 обзавёлся топ-версией President (скорее всего, с V8 от GM)

Марка VinFast появилась в 2017 году, ее основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). Сегодня бренд представлен только в родном Вьетнаме, в гамме три модели: седан Lux A2.0, кроссовер Lux SA2.0 и маленький хэтчбек Fadil. Первые две машины сама компания, как несложно догадаться по их названиям, относит к «люксу», ведь они базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. Впрочем, основной спрос приходится на бюджетный компакт Fadil, он представляет собой лицензионную копию Opel Karl, вернее его кросс-версии с приставкой Rocks (лицензию на выпуск хэтча компания VinFast приобрела у General Motors, так как Карл был разработан до того, как Opel продали концерну PSA). В ближайшем будущем марка обещает добавить в линейку еще один кросс, ну а пока гамму расширили за счет топ-версии Lux SA2.0, которая получила собственное имя – President.

На данный момент компания распространила лишь несколько изображений Президента, полностью новинку раскроют чуть позже. Предвестником такой модификации можно считать версию Lux V8, дебютировавшую в 2019-м. Но окончательный вариант все же отличается от прошлогодней машины (и, разумеется, от базового SUV). Так, у President появились воздухозаборник на капоте, эмблему марки сделали медно-золотистой, в том же цвете выполнены диски, рейлинги на крыше, окантовка стекол, декор на переднем бампере и по бокам.



В салоне, вероятно, есть вставки из углепластика (у Lux V8 были такие) и дорогая замша. Некоторые вьетнамские СМИ даже предполагают, что President сделали четырехместным (Lux SA2.0 – семиместный).

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Главное же отличие прошлогоднего Lux V8 от Lux SA2.0 – двигатель. Стандартный кроссовер оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (228 л.с., 350 Нм), созданной на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), она работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. А Lux V8 получил атмосферную «восьмерку» 6.2, выдающую 455 л.с. и 624 Нм (про коробку не упоминали). В VinFast так и не назвали производителя двигателя V8, но, скорее всего, это мотор концерна General Motors. При этом компания тогда похвасталась тем, что максимальная скорость Lux V8 составляет 300 км/ч. У President значка V8 нет (у Lux V8 он установлен на радиаторной решетке), и, тем не менее, местные профильные медиа считают, что кросс все же получил именно этот мотор – мол, не зря же появился воздухозаборник на капоте. Паркетник VinFast Lux SA2.0 доступен с задним или полным приводом, а VinFast President, возможно, бывает только полноприводным.



Ожидается, что топ-версию выпустят небольшим тиражом, цены пока не объявлены. Стандартный VinFast Lux SA2.0 обойдется в 1,649 – 1,929 млрд донгов, что эквивалентно примерно 5 262 000 – 6 156 000 рублей по текущему курсу. Актуальный BMW X5 во Вьетнаме доступен в версии xDrive40i по цене от 4,199 млрд донгов (13 400 000 рублей).

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Что же касается нового кросса VinFast, о котором мы упомянули выше, то эту модель уже ловили во время испытаний. Ожидается, что у него будут «традиционная» и полностью электрическая версии. Кстати, тестовый образец был очень похож на Hyundai Kona – не исключено, что модель корейской марки и стала донором для новинки VinFast.



Вьетнамская компания планирует поставлять свои автомобили на экспорт. Среди приоритетных зарубежных рынков называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако официально пока объявлено только о США – там VinFast собирается начать продажи в 2021 году.