На Парижском автосалоне состоялась мировая премьера кроссовера и седана первого автопроизводителя из Вьетнама – VinFast. Новая компания относит свои машины к премиум-сегменту.

Марка VinFast появилась в 2017 году, ее основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. Кстати, бизнесмен получил образование в Москве. Денег на свое новое детище Выонг не жалеет: общий объем инвестиций – более 3,5 миллиардов долларов (их выделит материнская компания Vingroup, принадлежащая Выонгу). Исполнительным директором VinFast назначен Джеймс ДеЛука, бывший топ-менеджер General Motors, а должность шеф-дизайнера досталась Дэвиду Лайону, опять же выходцу из GM.

1 / 3 VinFast Lux SA2.0 2 / 3 VinFast Lux SA2.0 3 / 3 VinFast Lux SA2.0

В Париже дебютировали первенцы бренда – «четырехдверка» Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0. Они пока находятся в статусе концептов, но серийные версии отличаться от своих предвестников не будут. Презентацию новинок посетил Дэвид Бэкхем, который «остался в восторге». Впрочем, ни один из других присутствующих на Парижском автосалоне автопроизводителей о визите футболиста не заявлял, так что гостем стенда VinFast Бэкхем явно стал не случайно.

Внешний облик моделей VinFast создан в сотрудничестве со студией Pininfarina, хотя изначально планировалось, что дизайн машин разработает ItalDesign. Машины базируется на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. За какую сумму были приобретены права на использование «тележек» BMW – не раскрывается.

1 / 4 VinFast Lux SA2.0 2 / 4 VinFast Lux SA2.0 3 / 4 VinFast Lux SA2.0 4 / 4 VinFast Lux SA2.0

Размеры колесной базы – те же, что и доноров: у вьетнамского кроссовера расстояние между осями составляет 2933 мм, у седана – 2968 мм. Обе модели VinFast оснащены бензиновой «турбочетверкой» 2.0, созданной на базе блока N20, причем без механизма Valvetronic. На «четырехдверке» Lux A2.0 мотор выдает 177 или 231 л.с. (300 или 350 Нм соответственно), для «паркетника» Lux SA2.0 предусмотрен только самый мощный вариант. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. У обеих моделей – задний привод, кроссоверу еще положена система полного привода, которую помогла адаптировать фирма BorgWarner.

1 / 3 Vinfast Lux A2.0 2 / 3 Vinfast Lux A2.0 3 / 3 Vinfast Lux A2.0

По предварительным данным, седан Vinfast Lux A2.0 с базовым мотором наберет первую «сотню» за 8,9 секунды, с 231-сильным двигателем – за 7,1 секунды. Заднеприводный кроссовер Vinfast Lux SA2.0 разгоняется до 100 км/ч за те же 8,9 секунды, а полноприводный – за 8,7 секунды.

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