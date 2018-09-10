Элитные машины из Вьетнама: VinFast покорит Россию и мир седаном и кроссовером

О неизвестном до недавнего времени автопроизводителе из Вьетнама Колёса.ру подробно рассказывали в июле. Напомним, что это предприятие основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, выпускник Московского геологоразведочного института. Свое состояние он сколотил на лапше быстрого приготовления и недвижимости после чего переключил внимание на автопром.

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К освоению новой для себя отрасли предпринимателя Выонга подтолкнула актуальная стратегия концерна General Motors, предусматривающая сворачивание деятельности на неключевых рынках, к которым относится и Вьетнам. GM с радостью продал Выонгу свой завод в Ханое (столица Вьетнама) по производству автомобилей Chevrolet и пообещал помочь с технологиями. В числе партнеров VinFast называются также AVL, Bosch и Magna. В августе VinFast объявил о совместном с Siemens выпуске во Вьетнаме электрических автобусов, а на прошлой неделе — о сотрудничестве с LG Chem: корейцы помогут вьетнамцам наладить выпуск литий-ионных батарей для электромобилей.

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К 2025 году VinFast планирует выпускать по 500 тысяч автомобилей в год, а первенцами станут седан и кроссовер, премьера которых состоится 2 октября в Париже. Прежде вьетнамцы показывали только эскизы этих моделей, разработанные в рамках конкурса ведущими мировыми дизайн-студиями. Конкурс этот выиграло именитое итальянское ателье ItalDesign (ныне принадлежит концерну VW), но выставочные машины почему-то изготовило не менее прославленное итальянское ателье Pininfarina (входит в состав индийского автоконцерна Mahindra & Mahindra).

Живые седан и кроссовер очень напоминают пропорциями седан BMW 5-серии и кроссовер BMW X5, но у них масса оригинальных деталей, которые должны олицетворять философию бренда VinFast: «вьетнамский, стильный, безопасный, изобретательный, пионерский (в смысле прорывной)». Официальные снимки показывают фирменное оформление передка и кормы с V-образным вырезом и асимметричной накладкой-петелькой, в которой можно не без помощи воображения можно разглядеть литеру F — таким образом на кузове присутствуют заглавные буквы бренда VinFast, а для пущей убедительности на корме нанесено и слово целиком.

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О технической начинке вьетнамских машин пока ничего не сообщается: может это электромобили собственной разработки, а может в их недрах кроются джи-эмовские узлы и агрегаты. Наши корреспонденты планируют посетить Парижский автосалоне и непременно заглянут на стенд VinFast, чтобы познакомиться с седаном и кроссовером поближе. Сам производитель позиционирует их в премиум-сегменте и планирует продавать их по всему миру, в том числе в России. Причем наша страна — в числе приоритетных, так как между Евразийским экономическим союзом (в него входит РФ) и Вьетнамом действует соглашение о свободной торговле, и российские автопроизводители уже благополучно отгружают машины в дружественную азиатскую республику.

Приживется ли у нас вьетнамский премиум, пока можно только гадать. Заметим лишь, что несколько лет назад на российский рынок безуспешно пыталась выйти тайваньская компания Luxgen: реальные потребительские характеристики ее премиальных кроссоверов сильно расходились с громкими заявлениями PR-службы.