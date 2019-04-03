Вьетнамский премиум на базе старых BMW: марка VinFast нацелилась на Россию

В базе Роспатента появились изображения кроссовера и седана VinFast. На родине бренда полноценные продажи моделей стартуют ближе к концу года, позже машины планируют поставлять и на экспорт.

Марка VinFast была создана в 2017-м, ее основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, разбогатевший на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). В октябре 2018-го бренд с размахом представили на Парижском автосалоне – там показали концептуальные седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, которые базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15). Разумеется, свои автомобили вьетнамцы относят к премиум-сегменту. А теперь выяснилось, что еще в марте прошлого года, то есть до публичной премьеры машин, компания VinFast подала заявку на регистрацию их дизайна в России.

1 / 4 VinFast Lux SA2.0 2 / 4 VinFast Lux SA2.0 3 / 4 VinFast Lux SA2.0 4 / 4 VinFast Lux SA2.0

Объяснить такое рвение можно не только желанием производителя защитить свою интеллектуальную собственность (бюджетник Datsun redi-GO тоже «запатентован» в РФ, однако у нас его продавать не будут), но и тем, что наша страна считается одним из приоритетных экспортных рынков для VinFast. Напомним, между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит Россия, действует соглашение о свободной торговле. То есть продукцию VinFast к нам могут поставлять по беспошлинной схеме.

Машины на картинках, внесенных в базу Роспатента, немного отличаются от представленных в Париже. Например, у «четырехдверки» на рисунках воздухозаборники выполнены в виде горизонтальных полосок, а не «сетки», по-другому оформлены задний бампер и фонари. У паркетника – чуть иная радиаторная решетка.

1 / 3 VinFast Lux A2.0 2 / 3 VinFast Lux A2.0 3 / 3 VinFast Lux A2.0

Обе модели VinFast оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0, созданной на базе блока N20, но без механизма Valvetronic. У седана Lux A2.0 мотор выдает 174 или 228 л.с. (300 и 350 Нм соответственно), кроссоверу Lux SA2.0 положена только самая мощная версия. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. У обеих машин – задний привод, для паркетника еще предусмотрена система полного привода, которую помогла адаптировать фирма BorgWarner. Подвеска – только пружинная, а вместо электрического усилителя руля – электрогидравлический.

1 / 6 Концепт VinFast Lux SA2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м 2 / 6 Концепт VinFast Lux SA2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м 3 / 6 Концепт VinFast Lux SA2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м 4 / 6 Концепт VinFast Lux A2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м 5 / 6 Концепт VinFast Lux A2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м 6 / 6 Концепт VinFast Lux A2.0, представленный на Парижском автосалоне в 2018-м

Тестовое производство седана и кроссовера уже ведется на новом заводе VinFast в городе Хайфон. Опытные образцы компания отправит на испытания в страны Европы и Азии, а также в Австралию. Массовый выпуск должен стартовать осенью, тогда же машины начнут отгружать клиентам – во Вьетнаме заказы на Lux A2.0 и Lux SA2.0 принимают с 2018-го. На экспорт же автомобили, скорее всего, будут поставлять лишь через год-два. Кстати, в 2020-м у паркетника появится топовая версия с 455-сильным мотором V8 6.2 от General Motors – американский концерн является партнером VinFast.

1 / 4 Предсерийный VinFast Lux SA2.0 2 / 4 Предсерийный VinFast Lux SA2.0 3 / 4 Предсерийный VinFast Lux A2.0 4 / 4

Между тем у себя на родине марка представлена не только премиальными SUV и седаном, но и бюджетным хэтчем Fadil – это лицензионная копия компакта Opel Karl. Лицензию на выпуск «пятидверки» компания VinFast приобрела у GM, ведь Карл был разработан до того, как немецкую марку продали французскому гиганту PSA. Хэтч Fadil будут производить на другом предприятии – в Ханое, оно VinFast досталось опять же от GM. Хэтчбек в других странах, скорее всего, не появится, по крайней мере, в России его точно не будет, иначе весь ореол «премиума» марки развеется.