Теперь официально: вьетнамский кроссовер VinFast на базе прежнего BMW X5 получил двигатель V8

На домашний рынок мощная версия паркетника, получившая собственное имя, как ожидается, выйдет в ближайшее время. От базового SUV новинка отличается не только мотором, но и дизайном.

Топовую модификацию кроссовера Lux SA2.0, названную President, вьетнамская марка VinFast принялась рассекречивать еще в июле, тогда появились первые тизеры. В начале августа опубликовали несколько полноценных фирменных картинок, а потом новую версию засветили в рекламном видеоролике. Интерьер все еще не показали, но куда сильнее поклонников бренда волновал другой вопрос – получил ли Президент атмосферную «восьмерку», коей был оснащен его предвестник, представленный в минувшем году. Теперь же объявлено официально: да, под капотом VinFast President установлен бензиновый V8 6.2.

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Напомним, паркетник VinFast Lux SA2.0 построен на лицензионной платформе прежнего BMW X5 (F15). Стандартная модель предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (228 л.с., 350 Нм), созданной на базе блока N20 (без механизма Valvetronic), этот мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Отдачу V8 6.2 серийного President компания еще не назвала, но, скорее всего, мощность та же, что и у прошлогоднего выставочного экземпляра, то есть 455 л.с. и 624 Нм. О производителе «восьмерки» тоже не рассказали, как и о коробке. По неофициальным данным, мотор V8 – от концерна General Motors, с которым сотрудничают вьетнамцы. Зато в компании похвастались динамикой President: первую «сотню» он наберет за 6,8 секунды. Увы, время разгона Lux SA2.0 ни на сайте бренда, ни в брошюре модели не указано. Местные СМИ пишут, что у базового заднеприводного кросса этот показатель составляет 8,9 секунды, у полноприводного – 9,1 секунды.



Почти одновременно с анонсом мотора Президента марка поделилась еще и свежими изображениями, на них топ-версия запечатлена в новых цветах кузова, которые не положены Lux SA2.0: это темно-желтый, фиолетовый и зеленый. Любопытно, что у машин на этих картинках детали отделки серебристые, а не медно-золотистые, как на предыдущих фото.

VinFast President 1 / 3 VinFast President 2 / 3 VinFast President 3 / 3

Другие внешние отличия VinFast President от стандартного SUV – воздухозаборник на капоте, сетчатая решетка и наличие подножек. Длина Президента равна 5146 мм, что на 206 мм больше, чем у обычного SA2.0, ширина увеличена на 27 мм до 1987 мм, а высота, напротив, урезана – 1760 мм (-13 мм). Размер колесной базы топ-версии не указали, видимо, он такой же, как у исходного кроссовера (2933 мм). Внутри же ждем более дорогие материалы, а еще некоторые вьетнамские профильные медиа считают, что у President четырехместный салон (Lux SA2.0 семиместный).

VinFast President, кадры из рекламного ролика марки 1 / 3 VinFast President, кадры из рекламного ролика марки 2 / 3 VinFast President, кадры из рекламного ролика марки 3 / 3

На вьетнамский рынок кроссовер с V8 должен выйти в ближайшее время, не исключено, что в продажу такой SUV поступит уже в сентябре.

Помимо Lux SA2.0 и его топ-версии President в гамму VinFast сегодня входят две модели – созданный на платформе прежней «пятерки» BMW (F10) седан Lux A2.0 и бюджетный хэтч Fadil, он же перелицованный Opel Karl (тоже легально). Позже появится еще один паркетник, более компактный, причем у него будет полностью электрический вариант.



Стандартный VinFast Lux SA2.0 1 / 3 Стандартный VinFast Lux SA2.0 2 / 3 Стандартный VinFast Lux SA2.0 3 / 3

Сам бренд появился в 2017-м, его основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). За пределами Вьетнама автомобили VinFast пока не продают, но планы на экспорт есть. Среди приоритетных зарубежных рынков называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако официально объявлено только о США – там VinFast собирается начать продажи в 2021 году.

