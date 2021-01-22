Вьетнамский VinFast, который собирался в Россию: три новых SUV, экспорт и амбиции

Пока паркетники показаны лишь на компьютерных картинках, но при этом раскрыты основные характеристики. Так, один из них будет доступен только в виде электрокара, остальным еще обещаны бензиновые версии, правда, последние появятся не везде. А еще заявлен автопилот.

Бренд VinFast появился в 2017-м, его основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, сколотивший свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (кстати, бизнесмен получил образование в Москве). На данный момент марка представлена только в родном Вьетнаме, там же, разумеется, налажено производство. Пока в линейку входят три модели: седан Lux A2.0, кроссовер Lux SA2.0 (у него есть топ-версия President) и маленький хэтчбек Fadil. Первые две машины сама компания, как несложно догадаться, относит к «люксу», ведь они базируются на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. А вот Fadil – это копия «бюджетника» Opel Karl, вернее, его кросс-версии с приставкой Rocks (лицензию на выпуск хэтча купили у GM, ибо Карл был разработан до того, как Опель отошел к PSA).

VinFast Fadil, Lux SA2.0 и Lux A2.0 1 / 3 VinFast Fadil, Lux SA2.0 и Lux A2.0 2 / 3 VinFast Fadil, Lux SA2.0 и Lux A2.0 3 / 3

В прошлом году, по данным местных СМИ, VinFast занял пятую строчку по продажам на вьетнамском рынке: марка реализовала 29 485 автомобилей (лидирует Hyundai с 81 368 шт.). Причем основной спрос, конечно, пришелся на компакт Fadil, который разошелся тиражом в 18 016 экземпляров, что позволило ему оказаться на третьем месте в рейтинге самых востребованных моделей Вьетнама (на первом месте – Toyota Vios, на втором – Hyundai Accent). Теперь же в VinFast объявили о грядущем расширении модельной гаммы, вдобавок объявлены сроки начала экспорта.



Вьетнамцы анонсировали три новых паркетника: компактный VF31, среднеразмерный VF32 и большой VF33. Машины пока продемонстрировали лишь на компьютерных рендерах, премьеры нас, очевидно, ждут впереди. Все три кросса – электрокары, батареи расположены под полом. При этом у двоих SUV еще будут бензиновые версии. Каждой новинке обещано множество систем помощи водителю, среди них – камеры кругового обзора, автоторможение и автопарковщик. Более того, заявлено автономное вождение 2-го (по сути, это адаптивный круиз-контроль) или 3-го уровня (видимо, имеется в виду то, что машина может сама передвигаться по трассе): в частности, в арсенале топовых исполнений значатся лидары и свыше десятка камер. Но самое главное – есть ли у новинок доноры – в компании не сообщили (скорее всего, есть, в таком случае информация о них всплывет позже). Зато VinFast уже раскрыл основные характеристики. Начнем с «тридцать первого».

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Итак, кроссовер VinFast VF31 сам производитель относит к С-классу, хотя он чуть крупнее нашего «приподнятого» хэтча Lada Xray Cross: длина вьетнамского паркетника равна 4300 мм, колесная база – 2611 мм. В списке оборудования – виртуальная приборка, мультимедийная система с крупным вертикальным тачскрином, подогрев и вентиляция сидений. На родине VF31 предложат с электромотором мощностью 116 л.с. (190 Нм), а экспортному кроссу еще положена топ-версия с 204-сильным электродвижком (320 Нм). Батарея одна – емкостью 42 кВт*ч, запас хода – 300 км, но компания не рассказала, по какому стандарту был рассчитан этот показатель.

VinFast VF32 – это кроссовер якобы сегмента D, его длина составляет 4750 мм, колесная база – 2950 мм. Внутри – минимализм, как у Теслы, отдельной «приборки» нет. Базовый паркетник получил электромотор с отдачей в 204 л.с., у дорогого варианта уже два двигателя, то есть такой кросс имеет полный привод, совокупная мощность – 408 л.с. (640 Нм). Батарея – емкостью 90 кВт*ч, «дальнобойность» — 504 км. На домашнем рынке VF32 также будет доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 191 л.с. (280 Нм). Видимо, речь о турбодвигателе. О коробке пока ни слова, нет данных и о том, предусмотрена ли для кроссовера с ДВС полноприводная версия.

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Наконец, VinFast VF33 отведена роль флагмана, его отнесли к сегменту Е. В профиль и кормой этот кроссовер подозрительно напоминает минивэн Kia Carnival нового поколения, схожи и размеры: длина SUV равна 5120 мм, колесная база – 3150 мм, у «корейца» — 5155 и 3090 мм соответственно. Неужели концерн Hyundai-Kia и стал партнером VinFast? Салон VF33 оформлен в едином ключе с VF32, без отдельной панели приборов. Любопытно, что на картинках мы видим только пять мест, хотя у такого крупного кроссовера наверняка будет и трехрядная версия. Еще модель получила стеклянную крышу и матричные фары. Флагманский «зеленый» SUV будет доступен только с полным приводом, то есть с двумя электродвигателями мощностью 204 л.с. каждый. Батарея – емкостью «до 106 кВт*ч», на одной зарядке кроссовер проедет 550 км. Вьетнамцы также смогут приобрести «традиционный» VF33 – с 231-сильным бензиновым мотором 2.0 (350 Нм, этот мотор тоже, скорее всего, с турбонаддувом).



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На родине прием заказов на VF31 откроют в мае 2021-го, первые поставки начнутся в ноябре. Оставить заявку на VF32 или VF33 во Вьетнаме можно будет в сентябре, поставки стартуют в феврале 2022-го. Два последних SUV точно собираются продавать еще в США, Канаде и Европе, там заказы планируют начать принимать с ноября текущего года, «живые» машины якобы появятся с июня 2022-го. Насчет экспорта компактного паркетника полной уверенности пока нет. При этом VinFast уже «раздал» «звезды» по результатам краш-тестов всем троим кроссоверам, правда, судя по отсутствию публикаций от соответствующих организаций, это, возможно, лишь планка, к которой стремится производитель. Так, для топового VF31 заявлены 5 «звезд» Euro ENCAP, для базового – почему-то только 4, да и те от ASEAN NCAP. Моделям VF32 и VF33 компания «присудила» по 5 «звезд» от Euro ENCAP и NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США).



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Между тем когда-то среди приоритетных зарубежных рынков VinFast называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако в сегодняшнем релизе наша страна не упомянута. Но, может, Россию компания относит к Европе?

