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  • VinFast на выставке CES: переименования, три новинки и полный отказ от ДВС до конца года

VinFast на выставке CES: переименования, три новинки и полный отказ от ДВС до конца года

06.01.2022 62 0 0

Вьетнамский автопроизводитель VinFast привёз на выставку CES в Лас-Вегасе сразу три новых электрических кроссовера — VF 5, VF 6, VF 7 — и объявил о старте приёма заказов на ранее представленные кроссоверы VF e35 и VF e36, которые теперь переименованы в VF 8 и VF 9 соответственно.

 

Историю возникновения VinFast мы подробно рассказывали весной прошлого года, но с тех пор молодая вьетнамская компания шагнула далеко вперёд и строит планы за пределами родины. Летом прошлого года было создано подразделение VinFast Global, нацеленное на экспансию на рынки Европы и США, руководить им призвали бывшего топ-менеджера Opel Михаэля Лошеллера. Немецкий специалист однако во вьетнамской компании не прижился и в прошлом месяце был замещён местным специалистом — уроженкой Вьетнама Ле Тхи Тху Туи.

VinFast VF 5
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VinFast VF 5
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VinFast VF 5
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VinFast VF 5
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В ноябре прошлого года VinFast показывала свои электрические кроссоверы VF e35 и VF e36 на автосалоне в Лос-Анджелесе. Они же сейчас крутятся на стенде компании на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, но уже под именами VF 8 и VF 9, и это уже второе переименование до старта производства — прежде эти модели назывались VF 32 и VF 33 соответственно. Смену цифр VinFast никак не комментирует, а отказ от буквы «е» объясняет тем, что раньше она указывала на электрическую силовую установку, но теперь руководство компании решило полностью отказаться от моделей с ДВС до конца 2022 года, поэтому надобность в букве «е» отпала.

Получается, что бензиновые модели на платформах BMW и GM, с которых компания VinFast начинала в 2018 году, скоро станут историей — дальше будет одно сплошное электричество.

VinFast VF 8 (бывший VF e35)
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VinFast VF 8 (бывший VF e35)
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VinFast VF 8 (бывший VF e35)
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VinFast VF 8 (бывший VF e35)
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Кроссоверы VF 8 (5-местный среднеразмерный, класса D) и VF 9 (7-местный большой, класса E) под старыми именами были анонсированы год назад, и вот теперь их наконец можно заказать в США, Европе и Вьетнаме. В основе обеих машин лежит общая платформа с двумя электромоторами (по одному на каждую ось) с максимальной совокупной отдачей в 300 кВт (408 л.с.) и 640 Нм. VinFast VF 8 разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с, VF 9 — за 6,5 с. В базе максимальная мощность силовой установки обеих машин снижена до 260 кВт (354 л.с.) и соответственно первую «сотню» они набирают чуть дольше.

VinFast VF 9 (бывший VF e36)
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VinFast VF 9 (бывший VF e36)
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VinFast VF 9 (бывший VF e36)
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VinFast VF 9 (бывший VF e36)
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Ёмкость батарей не указана, известно лишь, что VF 8 может проехать на одной зарядке до 504 км по циклу WLTP, VF 9 — до 550 км. Оба кроссовера имеют в базе 11 подушек безопасности и комплекс современных электронных ассистентов водителя. Кроме того, заявлен автопилот второго уровня по классификации SAE а в перспективе обещан автопилот 3 и 4 уровней, но когда именно, пока неизвестно.

VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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VinFast VF 6
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Минимальная цена VinFast VF 8 в Европе составляет 36 133 евро, в США — 41 000 долларов. Флагманский VinFast VF 9 стоит в Европе от 49 280 евро, в США — от 56 000 долларов. Для оформления заявки нужно внести депозит в размере 200 долларов. Тем, кто оформит предзаказ до 5 апреля, обещан бонус в виде турпутёвки во Вьетнам на 4 человек в один из лучших отелей, но без авиабилетов — их придётся покупать за свой счёт. А ещё анонсирована программа аренды батарей, позволяющая снизить цену машины при покупке и лишающая потребителя головной боли по поводу падения ёмкости: как только она сократится до 70% от начальной, компания сама бесплатно заменит батарею. Поставки заказанных машин начнутся в четвёртом квартале 2022 года.

VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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VinFast VF 7
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Три новые модели, представленные на выставке CES, — это кроссоверы VF 5 (класса А), VF 6 (класса B) и VF 7 (класса С), разработанные при участии итальянских студий Pininfarina и Torino Design. О них пока нет никакой технической информации и графика выхода, фотографий интерьера тоже нет. Отметим лишь, что у VinFast уже есть кроссовер С-класса под названием VF e34 (его пока не переименовали): его производство стартовало 25 декабря, но, видимо, он предназначен только для внутреннего рынка, а для США и Европы сделали более элегантный VF 7.

Стенда VinFast на выставке CES 2022

По данным Reuters, VinFast хочет локализовать производство своих машин и батарей в США и Европе, причём в США выбор подходящей площадки находится на финальной стадии (отобраны три кандидата), а старт производства намечен на конец 2024 года. Европейский завод разместится в Германии, но дата его запуска пока не называется. Российский рынок в свежих пресс-релизах VinFast, к сожалению, не упоминается.

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