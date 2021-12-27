Уступил женщине: экс-глава Opel Михаэль Лошеллер покидает компанию VinFast

Михаэль Лошеллер покинул компанию Opel в середине июля сразу после премьеры новой Астры и занял пост гендиректора VinFast Global, чтобы вывести вьетнамские автомобили на глобальный рынок. В Opel Лошеллер был на хорошем счету: именно благодаря ему компания после перехода из GM в Groupe PSA стала прибыльной и вернулась на российский рынок. За свои достижения в качестве руководителя Opel Лошеллер получил престижные награды Eurostar 2019 от издания Automotive News и Manager of the Year 2019 от AutoZeitung. Что заставило его променять Германию на Вьетнам неизвестно, — вероятно, большие деньги вкупе с большими амбициями.

Михаэль Лошеллер

Лошеллер оперативно подготовил плацдарм для выхода VinFast на американский рынок. В ноябре электрические кроссоверы VF e35 и VF e36 выставлялись на автосалоне в Лос-Анджелесе, их продажи должны начаться в первой половине 2022 года, отгрузки клиентам — в конец того же года. Началось формирование дилерской сети в США, в течение следующего года планируется открыть 60 торговых точек.



Кроссоверы VinFast VF e35 и VF e36 построены на общей электромобильной платформе и оснащаются двумя электромоторами (по одному на каждую ось) с совокупной отдачей в 300 кВт (408 Нм) и 640 Нм.

Пару недель назад VinFast объявила о намерении участвовать в выставке CES в Лас-Вегасе в начале января, где объявит о расширении модельной линейки: в дополнение к большому кроссоверу VF e36 и среднеразмерному VF e35 американским потребителям расскажут (и возможно покажут) о ещё трёх новинках классов А, В и С. Новинка С-класса — это, вероятно, кроссовер VF e34, производство которого стартовало во Вьетнаме только что, 25 декабря, а о двух других, младших моделях пока никакой информации нет.



Старт производства электрического кроссовера VinFast VF e34

И вот сегодня внезапно стало известно о том, что Михаэль Лошеллер уходит с поста гендиректора VinFast Global и возвращается в Европу «по личным причинам». Понимать это можно как угодно, однако если Лошеллер в ближайшее время получит другое видное место в автобизнесе, это будет означать, что во вьетнамские управленческие традиции он просто не вписался.



Место Лошеллера заняла работающая в Vingroup (в её состав входит VinFast) с 2008 года Ле Тхи Тху Туи, имеющая несколько высших образований в области внешней торговли. До Vingroup госпожа Ле Тхи Тху Туи работала вице-президентом инвестиционной компании Lehman Brothers на рынках Японии, Таиланда и Сингапура. Lehman Brothers больше всего известна тем, что её банкротство стало одним из главных триггеров мирового финансового кризиса 2008 года.

Теперь ждём выставки CES и новых вводных от нового руководителя VinFast Global. Помнится, вьетнамская компания имела виды на Россию, но после прихода Лошеллера в пресс-релизах VinFast наша страна в качестве приоритетных экспортных рынков не упоминалась. Быть может, Ле Тхи Тху Туи передумает и вернёт нашу страну в сферу интересов VinFast?

