Опередить «китайцев»: вьетнамский VinFast готовится к выходу на американский рынок

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast в ближайшие время выйдет за рамки домашнего рынка и начнёт продажу своих электромобилей в США. В ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе состоится локальная премьера кроссоверов VF e35 и VF e36, а в продажу они поступят в 2022 году.

Авторынок США — второй по величине в мире после китайского, но если американские бренды давно и хорошо представлены в Поднебесной, то китайским пока никак не удаётся пробиться на американский рынок — всё время что-то мешает (торговая война, коронавирус, дефицит микрочипов, завышенные амбиции), хотя ясно, что попытки будут предприниматься и дальше, а в коммерческом сегменте китайские машины уже представлены в США и даже локализованы.

Вьетнамский VinFast хочет попытать счастья в высококонурентном сегменте SUV американского рынка и вывести на него две свои самые свежие новинки — электрические кроссоверы VF e35 и VF e36, продажи которых ещё не начались даже во Вьетнаме.

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Напомним, что VinFast существует с 2017 и является частью вьетнамского конгломерата Vingroup, который основал бизнесмен Фам Нят Выонг, сколотивший капитал на лапше быстрого приготовления и строительстве недвижимости. Подробно с историей VinFast можно ознакомиться в нашем отдельном материале.



Первые, бензиновые модели VinFast были построены на устаревших платформ BMW и GM, они представлены только во Вьетнаме, а свои глобальные амбиции компания связывает с электромобилями собственной разработки. Таковых на данный момент существует три: уже запущенный в производство компактный кроссовер VF e34 и два более крупный паркетника VF e35 и VF e36, с которыми, собственно, VinFast и собирается штурмовать американский рынок.

В основе VF e35 и VF e36 лежит общая платформа с вмонтированной в пол батарей и двумя электромоторами (по одному на каждую ось) с совокупной отдачей в 300 кВт (408 Нм) и 640 Нм. Декларируемый запас хода на одной зарядке у VF e35 составляет 500 км, у VF e36 — 550 км.



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VinFast VF e35 с габаритной длиной 4750 мм и колесной базой 2950 мм относится к среднеразмерному сегменту, а VF e36 можно уже отнести к классу больших SUV: длина 5120 мм, колесная база – 3150 мм. Интерьеры обоих кроссоверов имеют большой сенсорный экран на центральной консоли, а роль приборного щитка выполняет проектор на лобовое стекло. Отделка кожей и деревом намекает на премиальность и на то, что дешёвыми VF e35 и VF e36 не будут. Более подробная информация о них, будем надеяться, появится на автосалоне в Лос-Анджелесе, если его, конечно, не отменят из-за коронавируса.



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Для выхода на внешние рынки летом этого года вьетнамская компания создала подразделение VinFast Global и пригласила руководить им бывшего главу Opel Михаэля Лошеллера. Тогда приоритетными рынками были названы Северная Америка и Европа, но Америка, судя по всему, стоит на первом месте.



Reuters со ссылкой на Лошеллера сообщает, что VinFast рассматривает возможность локализации производства своих электромобилей, но на первый порах кроссоверы VF e35 и VF e36 будут поставляться в Америку из Вьетнама. Приём заказов планируется начать в первой половине 2022 года, а отгрузки заказанных машин первым клиентам начнутся ближе к концу того же года.

VinFast VF e36

VinFast рассчитывает в основном на онлайн-продажи своих «электричек», но будет и дилерская сеть: в следующем году в США планируется открыть 60 торговых точек. Планы по продажам пока скромные: в 2022 году VinFast хочет реализовать во всём мире 15 000 электромобилей и объясняет эту скромность глобальным дефицитом микрочипов. И поскольку финансовые ресурсы материнской Vingroup не безграничны, то VinFast готовится провести IPO, чтобы прилечь к себе деньги сторонних инвесторов.



Добавим, что раньше VinFast включала в сферу своих интересов и Россию, но теперь декларируемых планах вьетнамской компании наша страна не фигурирует.

