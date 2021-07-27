В ожидании чуда: бывший гендиректор Opel возглавит VinFast Global

13 июля стало известно о том, что Михаэль Лошеллер покидает компанию Opel, а сегодня пришёл пресс-релиз о его новом назначении: опытный немецкий управленец будет отвечать за глобальные операции вьетнамской автомобильной компании VinFast. Главный упор будет сделан на Европу и Северную Америку, где сильно востребованы электромобили.

Об уходе Лошеллера из Opel было объявлено сразу после премьеры новой Астры – одного из ключевых пунктов в плане реструктуризации развития Pace!, который Лошеллер запустил в 2017 году после получения должности гендиректора Opel. В немецкой компании Лошеллер работал с 2012 года (до этого он занимал руководящие посты в Mitsubishi Motors и Volkswagen), но именно на позиции гендиректора он показал себя во всей красе. Напомним, что в 2017 году компания Opel перешла от GM под контроль Groupe PSA, а сама французская компания в начале этого года объединилась с Fiat Chrysler Automobiles в корпорацию Stellantis.

Михаэль Лошеллер

Под крылом GM немецкая марка с начала века терпела убытки и теряла позиции на ключевом для неё европейском рынке, но под руководством Лошеллера она уже в 2018 вышла в прибыль, оперативно запустила новые модели на французских платформах и в 2019 году вернулась на российский рынок. 8 июля было объявлено о том, что к 2028 году Opel полностью переключится на электромобили и выйдет на китайский рынок. В общем, Opel успешно развивается и ничто не предвещало ухода Лошеллера, получившего за свои достижения в компании награды Eurostar 2019 от издания Automotive News и Manager of the Year 2019 от AutoZeitung, но, похоже, вьетнамцы сделали ему предложение, от которого нельзя отказаться.



Кроссовер VinFast President на базе прежнего BMW X5

VinFast Global – это существующая с 2017 года автомобильная компания, входящая во вьетнамский конгломерат Vingroup. Основал Vingroup учившийся в Москве вьетнамский бизнесмен Фам Нят Выонг, свой капитал он сколотил на лапше быстрого приготовления и строительстве недвижимости. VinFast начала свою деятельность с покупки устаревших платформ BMW и GM для своих первых моделей, а затем переключилась на электромобили собственной разработки – подробно о её истории мы рассказывали в отдельном материале.



Пока что VinFast работает только у себя на родине – по данным Automotive News, в прошлом году ей удалось реализовать около 30 тысяч автомобилях, а прогноз на этот год – 45 тысяч. То есть пока негусто, но в этом году VinFast должна выйти на глобальный рынок, ради чего создано подразделение VinFast Global, которое возглавит Михаэль Лошеллер. Немецкий том-менеджер должен обеспечить успешный запуск электромобилей VinFast в Европе (на первый порах это Германия, Франция и Нидерланды) и в Северной Америке (США и Канада). Ранее VinFast заявляла о намерении выйти на российский рынок, но в последних пресс-релизах наша страна не упоминается – видимо, в ближайшие годы можно не ждать, тем более что электромобили у нас пока остаются экзотикой.



VinFast VF e34

Оценить перспективы VinFast в Европе и Америке пока сложно, так как технических подробностей мало и они меняются вместе с именами электрических новинок. Более менее чёткая картина есть только по компактному кроссоверу VF e34, но его характеристики, мягко говоря, не впечатляют, да и дизайн тоже. Вероятно, под началом Михаэля Лошеллера вьетнамская марка обретёт более чёткую стратегию развития и, надеемся, качественную пресс-службу, которая будет регулярно сообщать нам о новинках и текущем положении дел в компании. Пожелаем немецкому топ-менеджеру удачи.



Ну а марку Opel с сентября этого года возглавит другой немец – Уве Хохгешуртц, прежде работавший гендиректором регионального подразделения Renault (Германии, Австрия и Швейцария).