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  • Брутальный Jetour T2 появится в России весной с 2,0-литровым мотором и полным приводом

Брутальный Jetour T2 появится в России весной с 2,0-литровым мотором и полным приводом

18.01.2024 171 0 0

Марка Jetour, принадлежащая компании Chery, официально анонсировала в России угловатый среднеразмерный кроссовер T2, известный в Китае под именем Traveler. Дилеры Jetour уже принимают на T2 предварительные заказы, полноценные продажи начнутся в марте.

Jetour T2/Traveler — одна из самых желанных в России новинок китайского происхождения: на домашний рынок этот SUV вышел минувшей осенью, а у российских дилеров появится в марте. Для нашей страны анонсированы только полноприводные версии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором SQRF4J20, в Китае его максимальная отдача составляет 254 л.с. и 390 Нм, для России она снижена до комфортных с точки зрения налогообложения 245 л.с. и 375 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), мощность на задние колёса в автоматическом режиме отбирает муфта BorgWarner шестого поколения, задний дифференциал — самоблокирующийся, с электронным управлением.

Пресс-служба Jetour лукаво называет T2 внедорожником, хотя ясно, что по конструкции это типичный кроссовер, но геометрическая проходимость у него действительно неплохая: дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 28 гладусов, глубина преодолеваемого брода — 700 мм. Жёсткость несущего кузова на кручение — 31 000 Нм/градус. Габаритная длина автомобиля — 4785 мм, ширина — 2006 мм, высота — 1880 мм, колёсная база — 2800 мм.

В Китае, к слову, Jetour Traveler бывает и переднеприводным — такие версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором (184 л.с., 290 Нм) в паре с 7-ступенчатый «автоматом» типа DCT. Передняя подвеска у кроссовера — типа McPherson, задняя — многорычажная.

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Салон у Jetour T2 оформлен в том же брутальном квадратно-гнездовом стиле, что и внешность. В прямоугольную переднюю панель вмонтирован 10,25-дюймовый экран, а по центру прикручен 15,6-дюймовый мультимедийный планшет, поддерживающий голосовое управление и смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Объём багажника при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

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Рублёвые цены на Jetour T2 пока не объявлены, в Китае полноприводная версия стоит от 159 900 юаней (1,95 млн рублей в переводе по текущему курсу). Главным конкурентом Jetour T2 в России, очевидно, будет весьма успешный Haval Dargo, продажи которого в прошлом году, по данным АЕБ, составили 15 477 шт.

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