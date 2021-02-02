Брутальный кросс Mahindra, у которого есть девятиместная версия, вернётся после рестайлинга

В Сеть выложили фото обновленного индийского кроссовера. Машина не только преобразилась внешне, но и, возможно, сменила имя. Кроме того, SUV получил модернизированный дизель.

Модель Mahindra с индексом TUV300 дебютировала в 2015-м, у нее рамная конструкция и неразрезной задний мост (в родственниках – вездеход Mahindra Scorpio), однако в Индии она считается не внедорожником, а кроссовером. Миру «трехсотый» запомнился также тем, что при длине всего 3995 мм (на родине Махиндры таким машинам положены налоговые льготы) он имеет семиместный салон: два откидных кресла установлены в грузовом отсеке. В 2018-м к стандартному кроссу присоединился растянутый вариант TUV300 Plus (длина – 4400 мм), у которого уже девять мест (у него в багажнике пара диванов). Особым спросом модель на индийском рынке не пользовалась, проведенная в 2019-м скромная модернизация тоже не помогла, ну а «добили» TUV300 введенные в Индии новые эконормы BS6 (аналог Евро 6) – моторы производитель модернизировать не стал, и в прошлом году кросс сняли с продаж. И вот теперь он возвращается, причем в обновленном виде. Фото посвежевшего SUV были сделаны во время съемок для рекламы, их в редакцию MotorBeam прислал читатель.

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Издание также сообщает, что кросс переименовали в Bolero Neo. Напомним, в гамме Махиндры уже есть Болеро, но без приставки Neo: это рамный внедорожник, который, в отличие от TUV300, довольно популярен среди местной публики. Если «трехсотый» действительно сменил еще и имя, то решение вполне обосновано – знакомое название может привлечь больше клиентов. А вот под каким именем будут продавать растянутую версию, которая, по предварительным данным, осталась в строю, пока неизвестно. Но вернемся к рестайлингу короткого SUV.



Дореформенный Mahindra TUV300 1 / 4 Дореформенный Mahindra TUV300 2 / 4 Дореформенный Mahindra TUV300 3 / 4 Дореформенный Mahindra TUV300 4 / 4

Итак, у кроссовера переделали переднюю часть: заменены бампер и фары, противотуманки стали меньше, а на новой радиаторной решетке вместо прорезей «под Jeep» (к слову, Mahindra явно питает страсть к американской марке, дошло даже до суда, но ﻿ с другой моделью) теперь красуются хромированные вертикальные вставки. На корме – иной кожух «запаски», фонари перестали быть «прозрачными».



Интерьер еще не засвечен. Индийские профильные СМИ считают, что кросс обзавелся другой мультимедийной системой, плюс могли заменить материалы отделки. О новом оборудовании пока не слышно. У предшественника даже в топовой комплектации были лишь пара подушек безопасности и обычный кондиционер.

Дореформенный Mahindra TUV300 Plus 1 / 2 Дореформенный Mahindra TUV300 Plus 2 / 2

Предполагается, что кроссовер сохранил 100-сильный турбодизель mHawk 1.5, только теперь двигатель, конечно, соответствует BS6. Скорее всего, как и прежде, модель будет доступна исключительно с пятиступенчатой «механикой» и задним приводом. К слову, у растянутого TUV300 другой дизель – mHawk 2.2 (120 л.с.), но и этой версии ни «автомат», ни полный привод не положены.



Официальная премьера обновленного кроссовера, судя по всему, пройдет в ближайшее время.