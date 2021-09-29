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Будущее Citroen: беспилотная платформа Skate и бесконечное разнообразие надстроек

29.09.2021 82 0 0

Компания Citroen всегда умела удивлять дизайном своих машин и её новый концепт — не исключение. Речь идёт о целой новой транспортной экосистеме под названием Citroen Autonomous Mobility Vision, которая должна идеально вписаться в городскую инфраструктуру недалёкого будущего.

 

На разработку Citroen Autonomous Mobility Vision специалистов французской компании натолкнула пандемия COVID-19 с её нормами социального дистанцирования и вынужденной атомизацией общества — запрос на средства индивидуальной мобильности резко вырос. В будущем не исключено (и даже весьма вероятно) появление новых синтезированных вирусов, поэтому концепцию городского транспорта надо пересматривать и не сажать всех пассажиров в одну «банку».

Citroen Autonomous Mobility Vision — одно из возможных решений. Беспилотные электрические платформы Citroen Skate будут ездить по городам в режиме 24/7 и менять надстройки в соответствии с текущими запросами общества, перевозить людей и/или грузы.

Смена надстройки занимает всего 10 секунд. Габаритная длина платформы — 2600 мм, ширина — 1600 мм, высота — 510 мм. Максимальная скорость ограничена на отметке 25 км/ч, поэтому аэродинамические качества надстроек не имеют значения. Колёса выполнены в виде сфер и расставлены по углам, что даёт максимальную манёвренность. Обуты колёса в шины Goodyear Eagle 360, представленные на Женевском автосалоне ещё в 2016 году. Зарядка у Citroen Skate — индукционного типа, то есть возни с проводами не будет.

Три варианта надстроек для платформы Skate компания Citroen разработала совместно с гостиничным холдингом Accor (владеет сетями Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel и др.) и производителем малых объектов городской инфраструктуры JCDecaux (автобусные остановки, уличная мебель, рекламные конструкции и проч.). Свой творческий союз Citroen, Accor и JCDecaux назвали The Urban Collectif (не путать с популярной в середине 90-х танцевальной британской поп-группой Urban Cookie Collective).

Sofitel En Voyage
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Sofitel En Voyage
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Sofitel En Voyage
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Sofitel En Voyage
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Sofitel En Voyage
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Первая надстройка называется Sofitel En Voyage и представляет собой мобильную гостиную отеля с дизайнерским интерьером, мягким диваном и встроенным в столик баром с напитками и закусками. Предполагается, что гость отеля садится в уютную капсулу и, попивая шампанское, едет в ресторан, театр, на вокзал, в аэропорт или просто совершает экскурсию по городу, наслаждаясь пейзажами через прозрачную стенку. На борту имеются беспроводные зарядки для сматфонов, коммуникационные планшет и качественная звуковая система.

Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness
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Pullman Power Fitness — это мобильный фитнес-центр. Любители спорта могут упражняться на ходу, развивая различные группы мышц на универсальном тренажёре под музыку и комментарии виртуального инструктора. В качестве фона можно включить любимое телешоу, подкаст, сериал — всё что душе угодно. Мускульная энергия преобразуется в электричество и подзаряжает Citroen Skate.

JCDecaux City Provider
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JCDecaux City Provider
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JCDecaux City Provider
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JCDecaux City Provider
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JCDecaux City Provider — это новый взгляд на городское тихоходное такси. Напоминающая автобусную остановку надстройка с цветочной клумбой на крыше готова взять на борт пятерых вместе с багажом. JCDecaux City Provider состоит из двух частей, открытой и закрытой — на случай непогоды, в заднюю стенку встроен большой рекламный экран. Такая надстройка идеально подойдёт для экскурсий по городу, из неё удобно делать фотографии, махать руками и общаться с прохожими. Главное — не выпасть от возбуждения и восторгов на ходу.

Разумеется, надстроек для Citroen Skate может быть гораздо больше, в том числе чисто утилитарных, важно лишь вписать в компактный размер платформы.

Когда начнётся производство? Увы, пока неизвестно. Самое узкое место в концепте — это система автономного вождения 5 уровня, ведь пока даже беспилотники 3 уровня нигде не легализованы (за исключением Японии, да и то с большим количеством оговорок).

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