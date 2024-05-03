Buick GL8 прошлого поколения преобразился и получил новую начинку на фоне обвала продаж

Вэн Buick GL8 присутствует в китайской линейке американской марки с 1999 года. Сегодня это отдельное семейство: в Поднебесной одновременно продают машины второй, третьей и четвертой генерации, их производят локально – за выпуск отвечает СП GM и SAIC. Впрочем, «четвертый» MPV в итоге решили считать отдельной моделью с возрожденным именем Century.
Как бы то ни было, некогда суперпопулярное семейство сейчас в «минусе», ведь конкурентов прибавилось. Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по март 2024-го в КНР реализовано 16 790 минивэнов Buick, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, модель Denza D9 по итогам первого квартала разошлась тиражом 22 615 экземпляров (-6%). И вот на этом фоне Бьюик объявил о расширении гаммы GL8 – на рынок выходит подзаряжаемый гибрид PHEV с собственным названием Lu Zun.
Такой вэн объявлен новым членом семейства. На деле же перед нами – переживший глубокий рестайлинг Buick GL8 предыдущего третьего поколения с заводским индексом ES. Причем внешность и интерьер гибрида оформили в стиле модели четвертой генерации, то есть Buick Century.
Минивэн GL8 Lu Zun PHEV получил похожие радиаторную решетку, бамперы, капот, головную оптику и задние фонари. К слову, на всех фото запечатлена наиболее роскошная модификация Avenir. Если сравнивать с дореформенным GL8 ES, то длина и колесная база не изменились: 5219 и 3088 мм соответственно (Buick Century крупнее – 5230 и 3130 мм соответственно). Новая версия «стоит» на 18-дюймовых колесах.
В салоне гибрида установили новые переднюю панель, руль, карты дверей и кресла. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Кроме того, Buick GL8 Lu Zun PHEV обрел единый изогнутый 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K – как у Century (у GL8 ES два отдельных экрана в одном корпусе, каждый диагональю 12,3 дюйма). Версия PHEV бывает шести- или семиместной.
В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер кресел, сиденья второго ряда с выдвижными подставками для ног, откидные столики, «тумба» с боксом (он имеет функции подогрева и охлаждения), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату можно заказать отдельный экран для задних пассажиров – он крепится к потолку.
Переднеприводный Buick GL8 Lu Zun PHEV оснащен бензиновым турбомотором 1.5 (180 л.с.), 218-сильным электромотором и батареей емкостью 24,4 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 397 л.с. и 580 Нм. Только на электротяге минивэн способен проехать 138 км по циклу CLTC.
Цена подзаряжаемого гибрида варьируется от 359 900 до 419 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,6 млн – 5,3 млн рублей по актуальному курсу. «Третий» Buick GL8 ES с 237-сильным турбомотором 2.0 (он по умолчанию дополнен 48-вольтовым стартер-генератором) стоит от 317 900 юаней (около 4 млн рублей). Ну а Buick Century, то есть GL8 четвертого поколения, с той же техникой, что и у GL8 ES, обойдется минимум в 469 900 юаней (5,97 млн рублей).
Позже Buick планирует выпустить еще и чисто электрический минивэн GL8, но подробностей об этой модификации пока нет.
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