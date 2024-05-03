Buick GL8 прошлого поколения преобразился и получил новую начинку на фоне обвала продаж

Теперь минивэн доступен и в виде полноценного подзаряжаемого гибрида. При этом такой GL8 не вытеснил дореформенную модель, а дополнил гамму.

Вэн Buick GL8 присутствует в китайской линейке американской марки с 1999 года. Сегодня это отдельное семейство: в Поднебесной одновременно продают машины второй, третьей и четвертой генерации, их производят локально – за выпуск отвечает СП GM и SAIC. Впрочем, «четвертый» MPV в итоге решили считать отдельной моделью с возрожденным именем Century.

Buick Century, то есть GL8 четвертого поколения 1 / 4 Buick Century, то есть GL8 четвертого поколения 2 / 4 Buick GL8 ES, то есть минивэн третьего поколения 3 / 4 Buick GL8 ES, то есть минивэн третьего поколения 4 / 4

Как бы то ни было, некогда суперпопулярное семейство сейчас в «минусе», ведь конкурентов прибавилось. Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по март 2024-го в КНР реализовано 16 790 минивэнов Buick, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, модель Denza D9 по итогам первого квартала разошлась тиражом 22 615 экземпляров (-6%). И вот на этом фоне Бьюик объявил о расширении гаммы GL8 – на рынок выходит подзаряжаемый гибрид PHEV с собственным названием Lu Zun.



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Такой вэн объявлен новым членом семейства. На деле же перед нами – переживший глубокий рестайлинг Buick GL8 предыдущего третьего поколения с заводским индексом ES. Причем внешность и интерьер гибрида оформили в стиле модели четвертой генерации, то есть Buick Century.



Buick GL8 Lu Zun PHEV

Минивэн GL8 Lu Zun PHEV получил похожие радиаторную решетку, бамперы, капот, головную оптику и задние фонари. К слову, на всех фото запечатлена наиболее роскошная модификация Avenir. Если сравнивать с дореформенным GL8 ES, то длина и колесная база не изменились: 5219 и 3088 мм соответственно (Buick Century крупнее – 5230 и 3130 мм соответственно). Новая версия «стоит» на 18-дюймовых колесах.



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В салоне гибрида установили новые переднюю панель, руль, карты дверей и кресла. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Кроме того, Buick GL8 Lu Zun PHEV обрел единый изогнутый 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K – как у Century (у GL8 ES два отдельных экрана в одном корпусе, каждый диагональю 12,3 дюйма). Версия PHEV бывает шести- или семиместной.



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В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер кресел, сиденья второго ряда с выдвижными подставками для ног, откидные столики, «тумба» с боксом (он имеет функции подогрева и охлаждения), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату можно заказать отдельный экран для задних пассажиров – он крепится к потолку.



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Переднеприводный Buick GL8 Lu Zun PHEV оснащен бензиновым турбомотором 1.5 (180 л.с.), 218-сильным электромотором и батареей емкостью 24,4 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 397 л.с. и 580 Нм. Только на электротяге минивэн способен проехать 138 км по циклу CLTC.



Buick GL8 Lu Zun PHEV

Цена подзаряжаемого гибрида варьируется от 359 900 до 419 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,6 млн – 5,3 млн рублей по актуальному курсу. «Третий» Buick GL8 ES с 237-сильным турбомотором 2.0 (он по умолчанию дополнен 48-вольтовым стартер-генератором) стоит от 317 900 юаней (около 4 млн рублей). Ну а Buick Century, то есть GL8 четвертого поколения, с той же техникой, что и у GL8 ES, обойдется минимум в 469 900 юаней (5,97 млн рублей).



Позже Buick планирует выпустить еще и чисто электрический минивэн GL8, но подробностей об этой модификации пока нет.