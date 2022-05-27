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  • Buick готовит новый кроссовер: опубликованы первые тизеры Electra-X

Buick готовит новый кроссовер: опубликованы первые тизеры Electra-X

27.05.2022 120 0 0

Презентация концепта намечена на начало следующего месяца, она пройдёт в Китае в рамках Buick China Brand Day.

 

Американский бренд Buick принадлежит концерну General Motors, производство и продажи налажены в том числе в Поднебесной. Здесь результаты марки снижаются с 2017 года, неожиданным исключением является «ковидный» 2020-ый, когда дилеры реализовали 926 328 единиц (на 6,3% больше, чем в 2019-ом). Однако уже в 2021-ом показатель снова вернулся к «минусу»: 828 636 шт. (-10,6%), в текущем году динамика пока что тоже отрицательная: за первый квартал китайцы купили 161 132 шт. (-27,6%).

Тизер Buick Electra-X

Возможно, повысить спрос на автомобили бренда поможет расширение предложения: в дальнейшем компания, вероятно, представит свой новый кроссовер. В его основу, скорее всего, ляжет концепт Electra-X, который марка покажет в начале следующего месяца в Китае, в ходе специального мероприятия Buick China Brand Day. Внешность шоу-кара «целиком» мы увидим в рамках дебюта, пока же Бьюик опубликовал лишь пару тизеров концептуального паркетника.

Тизер Buick Electra-X

Изображения дают понять, что у электрокара место традиционной решётки радиатора будет занято гладкой заглушкой, ниже располагается крупный воздухозаборник с необычным геометрическим рисунком. Светодиодная головная оптика заходит на скульптурный капот и передние крылья, форма фар узкая и вытянутая в стороны.

На фото: концепт Buick Electra

Судя по частично видимой колёсной арке, модель может получить обвес, выполненный в чёрном цвете. Кроме того, концепт Electra-X снабдили «плавающими» передними стойками и боковыми камерами вместо зеркал заднего вида. Не факт, что эти решения перейдут серийной версии кроссовера.

О салоне информации почти нет, в компании лишь охарактеризовали его как «просторный»; известно, что у шоу-кара будет «виртуальный кокпит», комплекс водительских ассистентов Super Cruise, а в основу ляжет платформа Ultium, принадлежащая концерну GM. О технике новинки никакой информации пока нет.

На фото: салон концепта Buick Electra

Не исключено, что Buick Electra-X является эволюцией концептуального паркетника Electra с дверями типа «крылья бабочки», который был представлен осенью 2020 года. Напомним, этот шоу-кар оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача равна 591 л.с. Заявленный максимальный запас хода на одной зарядке у Электры – 660 км.

Кстати, модель под названием Electra числилась в линейке Buick ещё в прошлом веке: так назывался автомобиль, выпускаемый с 1959 по 1990 годы в вариантах кузова седан, купе, кабриолет и универсал. Электрокаром эта модель, конечно, не являлась: название ей дали в честь скульптора Электры Ваггонер-Биггс. В 1991-ом на смену этому автомобилю пришёл Buick Park Avenue.

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