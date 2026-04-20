20.04.2026
BYD Sealion 05: теперь настоящее семейство с единым дизайном и новой техникой

Компания BYD представила модернизированный паркетник Sealion 05. Модель доступна с гибридной или полностью электрической установками.

Кроссовер BYD Sealion 05 (он же Sea Lion 05) дебютировал в Китае в 2024 году в виде подзаряжаемого гибрида, а уже в 2025-м ему подправили внешность. И в том же году производитель вывел на домашний рынок электрический паркетник с аналогичным названием. Однако «электричка» оказалась совсем другой моделью – с оригинальными кузовом и дизайном. 

Гибридный BYD Sealion 05 DM-i образца 2024 года
Гибридный BYD Sealion 05 DM-i образца 2025 года
Дореформенный электрический BYD Sealion 05 EV, представленный в прошлом году
То есть прежде за семейство BYD Sealion 05, по сути, выдавали две разные машины. Так вот это недоразумение исправлено: в Поднебесной сегодня представили модернизированные паркетники Sealion 05, и теперь это действительно одна модель, только с разной начинкой.

Обновленный гибридный BYD Sealion 05 DM-i. Посвежевший электрический паркетник выглядит так же
Гибридный кроссовер отныне выглядит как электрический. При этом компания BYD все же провела корректировку внешности семейства. Если сравнивать с предыдущим электрокаром, то расположенный в нижней части переднего бампера воздухозаборник стал больше, изменен узор сделанных в виде плашки фонарей, появился другой задний бампер. Еще пересмотрена палитра цветов кузова. Наконец, доступны диски нового дизайна (17- или 18-дюймовые).

Длина и колесная база теперь едины для обеих версий – 4620 и 2770 мм соответственно. Для сравнения, длина самого первого гибрида BYD Sealion 05 образца 2024 года составляет 4710 мм, образца 2025 года – 4726 мм, расстояние между осями – 2712 мм. Показатели дореформенного электрического BYD Sealion 05 – 4520 и 2720 мм.

Обновленный BYD Sealion 05
Интерьер тоже в целом одинаковый – тоже от электрокара. Перед водителем расположена виртуальная приборка на 8,8 дюйма. Начальные версии сохранили планшет мультимедиа-системы диагональю 12,8 дюйма, более дорогие варианты имеют дисплей диагональю 15,6 дюйма (для электрического Sealion 05 такой тачскрин в новинку). В зависимости от комплектации паркетник также может иметь беспроводную зарядку, подогрев и вентиляцию передних сидений. Для топовых версий можно заказать расширенный комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

Обновленный BYD Sealion 05
Как и прежде, силовая установка DM-i гибридного BYD Sealion 05 включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и расположенный на передней оси 163-сильный электромотор. А вот батарея новая – емкостью 26,6 или 34,27 кВт*ч (у предшественника аккумулятор на 12,9 или 18,3 кВт*ч). Только на электротяге гибрид BYD Sealion 05 DM-i теперь проедет 220 или 305 км по циклу CLTC (было 75 или 115 км). 

Электрический кроссовер BYD Sealion 05 EV все так же доступен с задним приводом, но электромотор заменили – отныне он выдает 272 или 326 л.с. (было 190 или 218 л.с.). Батарея тоже другая, нового поколения: емкостью 57,5 или 68,5 кВт*ч (было 50,05 или 60,9 кВт*ч), запас хода – 540 или 630 км (было 430 или 520 км).

Новый гибридный BYD Sealion 05 DM-i оценили в 97 900 – 137 800 юаней (примерно 1,08 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу), электрический BYD Sealion 05 EV обойдется в 119 900 – 155 800 юаней (1,3 млн – 1,7 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто рестайлинг BYD

 

