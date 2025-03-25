Новый кроссовер BYD Sea Lion 05 EV вышел против популярного Geely EX5

Компания BYD начинает продажи своего нового электрического паркетника. Модель предложена в заднеприводном исполнении, при этом у электромотора два варианта мощности.

Электрокросс BYD Sea Lion 05 EV (он же Sealion) анонсировали на прошлой неделе. А сегодня в Китае провели полноценную презентацию и дали старт продажам. Напомним, с 2024 года в гамме марки также присутствует гибридный паркетник под названием Sea Lion 05 DM-i (сейчас у него два варианта оформления передней части). Но на деле это две разные машины – и речь не только о начинке.

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Так, у электрокара оригинальный кузов, а его внешность выполнена в новом «гладком» стиле. Среди особенностей дизайна экстерьера – округлые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской, и более широкая по сравнению с гибридом единая плашка задних фонарей.

Длина BYD Sea Lion 05 EV равна 4520 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2720 мм. То есть по своим габаритам кроссовер недалеко ушел от электрического Geely Galaxy E5 (в России это Geely EX5), который китайские профильные медиа и записали в главные конкуренты новинки BYD. К слову, паркетник Geely пользуется в Китае отменным спросом – за неполный прошлый год там реализовано 77 000 автомобилей. Ну и для сравнения, приведем размеры гибридного Sea Lion 05 DM-i: длина – 4710 или 4726 мм (в зависимости от версии), расстояние между осями – 2712 мм.

В пятиместном салоне Sea Lion 05 EV установлены отдельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедиа (12,8 дюйма). Причем приборный дисплей встроен в переднюю панель, а не «прилеплен» к ней, как у других моделей BYD. Паркетник также получил двухэтажный центральный тоннель и вертикальные дефлекторы обдува. Китайцы пишут, что минимальный объем багажника составляет внушительные 600 литров, а под капотом есть дополнительный отсек на 110 литров.

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BYD Sea Lion 05 EV имеет задний привод (прежде предполагалось, что паркетник переднеприводный). На выбор предложены три комплектации. Базовый кроссовер оснащен 190-сильным электромотором (330 Нм) и батареей емкостью 50,05 кВт*ч, запас хода – 430 км по циклу CLTC. Остальные две версии – это 218-сильный электродвигатель (максимальный крутящий момент составляет те же 330 Нм) и аккумулятор на 60,9 кВт*ч. Дальнобойность таких паркетников – 520 км. Кроссовер с младшим мотором наберет первую «сотню» за 7,6 секунды, с более мощным движком – за 7,2 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 180 км/ч.

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В арсенале самого дешевого BYD Sea Lion 05 EV значатся: 17-дюймовые колеса, упомянутые выше экраны, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и самая простая модификация фирменного автопилота God’s Eye C (этот комплекс включает несколько камер, датчиков и радаров, а также адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения). В следующей по старшинству версии появляются панорамный люк, подогрев и вентиляция передних сидений. Топовый паркетник – это также 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, система мониторинга состояния водителя (в переднюю стойку встроена камера) и отсек с функциями охлаждения и подогрева (расположен в боксе-подлокотнике между передними креслами).

Электрический кроссовер BYD Sea Lion 05 EV оценили в 117 800 – 137 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу. Базовый Geely Galaxy E5 сейчас стоит дешевле – 107 800 юаней (около 1,24 млн рублей), топовый же паркетник Geely, наоборот, «тяжелее» — 143 800 юаней (1,7 млн рублей). Впоследствии новинка BYD наверняка появится и на других рынках, при этом за пределами Китая ей могут подобрать другое имя.