BYD Song L станет отдельным семейством: анонсирован кроссовер с традиционным кузовом

Новая версия присоединится к купеобразному паркетнику. Причем если последний доступен исключительно в виде электрокара, то SUV привычного формата предложат с гибридной установкой DM-i.

Модель с именем Song L пополнила гамму компании BYD в прошлом году, она относится к серии Dynasty. Электрическая пятидверка с купеобразным силуэтом официально считается кроссовером, хотя она больше напоминает хэтчбек-переросток. Впрочем, скоро китайским клиентам предложат BYD Song L с более привычным для сегмента SUV кузовом: производитель анонсировал подзаряжаемую гибридную модификацию с фирменной системой DM-i. Кстати, сейчас в КНР продают еще два кросса Song – с «фамилиями» Pro и Plus (последний входит в линейку Ocean). К отдельному L-семейству они отношения не имеют.

Электрический BYD Song L 1 / 3 Электрический BYD Song L 2 / 3 Электрический BYD Song L 3 / 3

Сама фирма BYD на данный момент распространила лишь один тизер Song L DM-i. Однако вездесущие шпионы уже застукали замаскированный паркетник: фото тестового прототипа растиражировали многие местные СМИ, среди которых оказалось и издание Cheshi. С «купе» новую модификацию роднит оптика. Гибрид получит аналогичные фары с интегрированными светодиодными «бумерангами» ходовых огней и единую плашку задних фонарей, хотя у фонарей Song L DM-i будет свой рисунок. Бамперы у гибридной пятидверки оригинальные, плюс такому паркетнику достанется довольно внушительная радиаторная решетка. Кросс-купе еще имеет безрамочные двери, но перейдет ли эта фишка на гибрид – пока вопрос.



Гибридный BYD Song L DM-i 1 / 2 Электрический BYD Song L 2 / 2

Габариты BYD Song L DM-i еще не озвучены. Длина электрической «эльки» равна 4840 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2930 мм. Объем багажника кросс-купе составляет 410 литров, с разложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1053 литров.



Гибридный BYD Song L DM-i 1 / 3 Гибридный BYD Song L DM-i 2 / 3 Гибридный BYD Song L DM-i 3 / 3

В салон папарацци не заглянули. Впрочем, внутри наверняка будут привычные для моделей BYD отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.



По предварительным данным, гибридный BYD Song L предложат с установкой DM-i последнего поколения – как у только что представленных седанов BYD Seal 06 и Qin L. Система четырехдверок включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и электромотор. «Простым» седанам положены электродвигатель мощностью 163 л.с. и батарея емкостью 10,8 кВт*ч, у дорогих исполнений – 218-сильный электромотор и аккумулятор на 15,87 кВт*ч. Ну а «купе» Song L EV доступно с задним (204 или 313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (суммарная мощность – 317 л.с.). Для этой пятидверки предусмотрено два варианта батареи – емкостью 71,8 или 87 кВт*ч.

Электрический BYD Song L 1 / 2 Электрический BYD Song L 2 / 2

Презентацию гибридного кроссовера BYD Song L DM-i проведут в ближайшее время. Электрический купеобразный паркетник сейчас стоит от 189 800 юаней (около 2,3 млн рублей по актуальному курсу).

