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Бюджетник Suzuki Celerio нового поколения застукали без камуфляжа

03.08.2021 58 0 0

По предварительным данным, компакт переехал на новую платформу, слегка подрос и стал богаче. Модели прочат два бензиновых мотора.

 

Замаскированные тестовые образцы хэтчбека Suzuki Celerio второй генерации уже не раз попадались на дорогах, а в начале лета в Сеть выложили патентные изображения модели. Теперь же появились кадры товарного компакта без лоскутка камуфляжа: судя по всему, они были сделаны во время съемок для рекламы, фото опубликовал на странице в Facebook индийского издания Rushlane пользователь Tushar Kevadiya.

Напомним, Celerio в строю с 2014-го, скромный рестайлинг он пережил четыре года назад. Хэтч задумывался как глобальный, его продавали, в том числе, и в Европе, однако европейцам «пятидверка» не приглянулась – она уже покинула все основные «старосветские» страны. Главным же рынком для «малыша» остается Индия, где и налажено его производство (за выпуск отвечает Maruti Suzuki), там же был застукан свежий хэтч.

Новый Suzuki Celerio
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Новый Suzuki Celerio
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Новый Suzuki Celerio
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Во втором поколении Celerio округлился и получил более агрессивные бамперы, однако современный плавник ему так и не достался – антенна по-прежнему торчит спереди. Хэтчбек явно подрос, но габариты еще неизвестны. Впрочем, длина все равно не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Размеры уходящего Suzuki Celerio: 3695/1600/1560 мм, колесная база – 2425 мм. Объем багажника – 235 литров.

Новый Suzuki Celerio

В салон заглянуть не удалось, однако мы видели интерьер ходового прототипа. Главное – бюджетнику наконец-то отрядили мультимедийную систему с сенсорным экраном (предыдущему Celerio положена лишь обычная «магнитола», да и то не во всех комплектациях). Местные профильные СМИ также рассчитывают на появление климат-контроля (у «первого» хэтча простой кондиционер) и камеры заднего вида, плюс компакт наверняка будет иметь две подушки безопасности уже «в базе» (сейчас за пассажирский «эйрбэг» приходится доплачивать).

Индийцы пишут, что Celerio переехал на «тележку» Heartect, которая лежит в основе всех последних моделей Suzuki. Новинке прочат два бензиновых мотора: прежний трехцилиндровый «атмосферник» K10 1.0 (68 л.с.) и новый для компакта движок K12 1.2 (83 л.с.). Скорее всего, как и предшественник, хэтчбек будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.

Предыдущий Suzuki Celerio
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Предыдущий Suzuki Celerio
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Предыдущий Suzuki Celerio
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Предыдущий Suzuki Celerio
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Полноценную премьеру Suzuki Celerio нового поколения ждут уже в августе. Прежний компакт сегодня стоит от 465 700 рупий, что эквивалентно примерно 457 000 рублей по текущему курсу. «Второй» хэтч, скорее всего, подорожает, но вряд ли сильно. Новинку, вероятно, будут продавать и на других небогатых рынках, а вот в Европу хэтчбек не вернется.

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