«Бюджетник» Suzuki Celerio подрастёт в новом поколении и станет богаче

Компактную «пятидверку» новой генерации могут представить до конца текущего года. Первыми модель получат индийцы, им ее, по предварительным данным, предложат с двумя двигателями на выбор.

Маленький хэтчбек Suzuki Celerio дебютировал в 2014-м, скромный рестайлинг он пережил четыре года назад. Когда-то компакт был действительно глобальным, его продавали, в том числе, и в Европе, где он носил звание самой дешевой модели марки. Однако европейцам Celerio не приглянулся, и «пятидверка» уже покинула все основные «старосветские» страны. Ну а главным рынком для нее остается Индия (там же налажено производство, за выпуск отвечает Maruti Suzuki), где по итогам 2020-го хэтч расположился ровно посередине ТОП-30 самых продаваемых моделей (59 462 шт., -16%). Индийцы же и получат первыми Celerio нового поколения. Тестовые прототипы уже попадались на местных дорогах, а теперь появились свежие подробности.

Скриншот с видео YouTube-канала 91Wheels

Как сообщает Autocar India, хэтч переедет на платформу Heartect, которая лежит в основе всех последних моделей Suzuki. Предполагается, что «второй» Celerio окажется крупнее предшественника, но точные габариты пока неизвестны. Длина модели первой генерации составляет 3695 мм, ширина – 1600 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2425 мм.



Скриншот с видео YouTube-канала 91Wheels

В новом поколении хэтч должен стать богаче. Так, судя по шпионским кадрам, модель обзаведется мультимедийной системой с сенсорным экраном (нынешнему Celerio положена только «магнитола», да и то не во всех комплектациях). В список оборудования еще могут войти климат-контроль (у «первого» хэтча простой кондиционер) и камера заднего вида, плюс индийский компакт наверняка будет иметь две подушки безопасности уже «в базе» (сейчас за пассажирский «эйрбэг» приходится доплачивать).



Индийцы прочат «второму» Maruti Suzuki Celerio прежний трехцилиндровый «атмосферник» K10 1.0 (68 л.с.) и новую для модели бензиновую «тройку» K12 1.2 (83 л.с.). Скорее всего, как и предшественник, следующий хэтч будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.

Актуальный Suzuki Celerio для Индии 1 / 5 Актуальный Suzuki Celerio для Индии 2 / 5 Актуальный Suzuki Celerio для Индии 3 / 5 Актуальный Suzuki Celerio для Индии 4 / 5 Актуальный Suzuki Celerio для Индии 5 / 5

Премьеру Celerio нового поколения ждут в этом году, хотя не исключено, что из-за пандемии ее все же перенесут на начало 2022-го. Нынешний компакт в Индии стоит от 453 200 рупий, что эквивалентно примерно 458 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, у «первого» Suzuki Celerio еще есть кросс-версия – скорее всего, аналогичный вариант получит и новый хэтчбек.

