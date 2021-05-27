Новинки ×
  • «Бюджетник» Suzuki Celerio подрастёт в новом поколении и станет богаче

«Бюджетник» Suzuki Celerio подрастёт в новом поколении и станет богаче

27.05.2021 109 0 0

Компактную «пятидверку» новой генерации могут представить до конца текущего года. Первыми модель получат индийцы, им ее, по предварительным данным, предложат с двумя двигателями на выбор.

 

Маленький хэтчбек Suzuki Celerio дебютировал в 2014-м, скромный рестайлинг он пережил четыре года назад. Когда-то компакт был действительно глобальным, его продавали, в том числе, и в Европе, где он носил звание самой дешевой модели марки. Однако европейцам Celerio не приглянулся, и «пятидверка» уже покинула все основные «старосветские» страны. Ну а главным рынком для нее остается Индия (там же налажено производство, за выпуск отвечает Maruti Suzuki), где по итогам 2020-го хэтч расположился ровно посередине ТОП-30 самых продаваемых моделей (59 462 шт., -16%). Индийцы же и получат первыми Celerio нового поколения. Тестовые прототипы уже попадались на местных дорогах, а теперь появились свежие подробности.

Скриншот с видео YouTube-канала 91Wheels

Как сообщает Autocar India, хэтч переедет на платформу Heartect, которая лежит в основе всех последних моделей Suzuki. Предполагается, что «второй» Celerio окажется крупнее предшественника, но точные габариты пока неизвестны. Длина модели первой генерации составляет 3695 мм, ширина – 1600 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2425 мм.

Скриншот с видео YouTube-канала 91Wheels

В новом поколении хэтч должен стать богаче. Так, судя по шпионским кадрам, модель обзаведется мультимедийной системой с сенсорным экраном (нынешнему Celerio положена только «магнитола», да и то не во всех комплектациях). В список оборудования еще могут войти климат-контроль (у «первого» хэтча простой кондиционер) и камера заднего вида, плюс индийский компакт наверняка будет иметь две подушки безопасности уже «в базе» (сейчас за пассажирский «эйрбэг» приходится доплачивать).

Индийцы прочат «второму» Maruti Suzuki Celerio прежний трехцилиндровый «атмосферник» K10 1.0 (68 л.с.) и новую для модели бензиновую «тройку» K12 1.2 (83 л.с.). Скорее всего, как и предшественник, следующий хэтч будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.

Актуальный Suzuki Celerio для Индии
1 / 5
Актуальный Suzuki Celerio для Индии
2 / 5
Актуальный Suzuki Celerio для Индии
3 / 5
Актуальный Suzuki Celerio для Индии
4 / 5
Актуальный Suzuki Celerio для Индии
5 / 5

Премьеру Celerio нового поколения ждут в этом году, хотя не исключено, что из-за пандемии ее все же перенесут на начало 2022-го. Нынешний компакт в Индии стоит от 453 200 рупий, что эквивалентно примерно 458 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, у «первого» Suzuki Celerio еще есть кросс-версия – скорее всего, аналогичный вариант получит и новый хэтчбек.

хэтчбек Индия авторынок шпионские фото новинки Suzuki

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Коммерческий транспорт «Резать, не дожидаясь перитонита!»: как работает сервис Volkswagen – коммерческие автомобили Коммерческие автомобили Volkswagen не зря занимают место в пятерке лидеров сегмента LCV в нашей стране. Естественно, по объемам продаж они не могут тягаться с продукцией ГАЗа, УАЗа и АвтоВАЗ... 1307 0 1 27.05.2021
Статьи / Авто недели Корейская машина, но не как у всех: стоит ли покупать Kia Opirus за 500 тысяч рублей Сегодня уже не все помнят, что корейский путь в настоящий бизнес-класс был долгим и тернистым. Нынешние Genesis G90 и Kia K900 появились не на пустом месте – у них были предки, менее успешны... 5278 3 1 25.05.2021
Статьи / Популярные вопросы Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с приц... 50278 2 24 24.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 159844 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 136019 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 56132 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings