Бюджетный седан Chevrolet Monza перестанет быть эксклюзивом (придёт на смену Cavalier)

«Четырехдверку» Шеви, которую сегодня продают только в Китае, заметили во время испытаний в Мексике. Скорее всего, модель появится и в других странах Латинской Америки.

Недорогой седан Chevrolet с возрожденным именем Monza (в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная «двухдверка», а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona) дебютировал в 2018-м. Изначально модель позиционировали в качестве эксклюзива для Поднебесной, там она стартовала в 2019-м, покупателям предлагаются машины локального производства, выпуск налажен на заводе СП GM и SAIC. Однако, как выяснилось, скоро Monza освоит и другие рынки – закамуфлированный тестовый образец поймали в Мексике, его фото опубликовало местное издание Motorpasion.

В объектив пока угодила лишь корма. Сзади мексиканская версия почти полностью повторяет китайскую (разглядеть это не мешает даже маскировочная пленка), передняя часть тоже, скорее всего, аналогична Monza в КНР. Вот только экспортному седану могут не достаться «оспортивленные» варианты RS и Redline, то есть он будет лишен черно-красного декора.



Длина Monza равна 4614 мм (4630 мм в версии RS), ширина – 1798 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2640 мм. То есть по размерам седан Chevrolet недалеко ушел от, например, последнего Kia Cerato (4640/1800/1450 мм, расстояние между осями – 2700 мм). Для китайской версии предусмотрены «кожаный» салон, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, люк в крыше.

Chevrolet Monza RS для Китая 1 / 2 Chevrolet Monza RS для Китая 2 / 2

Китайцам Monza сегодня доступна с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (113 л.с.), «турботройками» 1.0 (125 л.с.) и 1.3 (163 л.с.). Литровый движок сочетается с шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, остальные моторы работают в паре с шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, в КНР седан с турбодвигателями с недавних пор может быть в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором. В Мексике рассчитывают на «атмосферник» 1.5 и «турботройку» 1.0 (без гибридного довеска).

В Поднебесной Monza вытеснила из линейки Chevrolet седан Cavalier (еще одна модель с возрожденным именем, ее длина – 4544 мм, колесная база – 2600 мм), то же самое, видимо, произойдет и на мексиканском рынке. Кстати, Кавалера также сначала заявляли в качестве эксклюзива для КНР, однако затем машины китайской сборки стали поставлять не только в Мексику, но и в другие страны Латинской Америки. Судя по всему, и на остальных рынках Monza заменит Cavalier, то есть карьера у последнего была недолгой (его выпускали с 2016-го).

Chevrolet Monza Redline для Китая 1 / 2 Chevrolet Monza Redline для Китая 2 / 2

Что же касается российского рынка, то к нам только-только вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны: Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo). За их выпуск отвечает узбекская компания UzAuto Motors, она же ранее обещала обновить свою модельную гамму, но какие именно новинки пропишутся в соседней стране – пока неизвестно.

