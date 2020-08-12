Бизнес ×
  • Бюджетный седан Chevrolet Monza перестанет быть эксклюзивом (придёт на смену Cavalier)

Бюджетный седан Chevrolet Monza перестанет быть эксклюзивом (придёт на смену Cavalier)

12.08.2020 135 0 0

«Четырехдверку» Шеви, которую сегодня продают только в Китае, заметили во время испытаний в Мексике. Скорее всего, модель появится и в других странах Латинской Америки.

 

Недорогой седан Chevrolet с возрожденным именем Monza (в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная «двухдверка», а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona) дебютировал в 2018-м. Изначально модель позиционировали в качестве эксклюзива для Поднебесной, там она стартовала в 2019-м, покупателям предлагаются машины локального производства, выпуск налажен на заводе СП GM и SAIC. Однако, как выяснилось, скоро Monza освоит и другие рынки – закамуфлированный тестовый образец поймали в Мексике, его фото опубликовало местное издание Motorpasion.

В объектив пока угодила лишь корма. Сзади мексиканская версия почти полностью повторяет китайскую (разглядеть это не мешает даже маскировочная пленка), передняя часть тоже, скорее всего, аналогична Monza в КНР. Вот только экспортному седану могут не достаться «оспортивленные» варианты RS и Redline, то есть он будет лишен черно-красного декора.

Длина Monza равна 4614 мм (4630 мм в версии RS), ширина – 1798 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2640 мм. То есть по размерам седан Chevrolet недалеко ушел от, например, последнего Kia Cerato (4640/1800/1450 мм, расстояние между осями – 2700 мм). Для китайской версии предусмотрены «кожаный» салон, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, люк в крыше.

Chevrolet Monza RS для Китая
1 / 2
Chevrolet Monza RS для Китая
2 / 2

Китайцам Monza сегодня доступна с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (113 л.с.), «турботройками» 1.0 (125 л.с.) и 1.3 (163 л.с.). Литровый движок сочетается с шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, остальные моторы работают в паре с шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, в КНР седан с турбодвигателями с недавних пор может быть в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором. В Мексике рассчитывают на «атмосферник» 1.5 и «турботройку» 1.0 (без гибридного довеска).

В Поднебесной Monza вытеснила из линейки Chevrolet седан Cavalier (еще одна модель с возрожденным именем, ее длина – 4544 мм, колесная база – 2600 мм), то же самое, видимо, произойдет и на мексиканском рынке. Кстати, Кавалера также сначала заявляли в качестве эксклюзива для КНР, однако затем машины китайской сборки стали поставлять не только в Мексику, но и в другие страны Латинской Америки. Судя по всему, и на остальных рынках Monza заменит Cavalier, то есть карьера у последнего была недолгой (его выпускали с 2016-го).

Chevrolet Monza Redline для Китая
1 / 2
Chevrolet Monza Redline для Китая
2 / 2

Что же касается российского рынка, то к нам только-только вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны: Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo). За их выпуск отвечает узбекская компания UzAuto Motors, она же ранее обещала обновить свою модельную гамму, но какие именно новинки пропишутся в соседней стране – пока неизвестно.

седан авторынок шпионские фото бизнес Chevrolet Chevrolet Monza

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как уехать в отпуск на новом авто: разбираемся в тонкостях trade-in вместе с Hyundai Очень странное получилось лето в этом году. А все коронавирус, который заставил страны возвести санитарные кордоны и прервать авиасообщение. У огромного множества людей рухнули все отпускные... 141 0 0 12.08.2020
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким кач... 167 2 0 12.08.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Автоматы пришли, вопросы остались: гид по покупке Opel Astra J Судьба Opel Astra J в России чем-то схожа с одноклассником от Ford – неплохой старт, кризис 2014 года и уход марки из России. Взлет и падение были даже более стремительными, чем у Focus III... 372 0 0 12.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 48942 7 143 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 44462 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32909 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings