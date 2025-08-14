Концепткар ×
Cadillac Elevated Velocity: мощное кросс-купе с вибрирующим кузовом и спа-салоном

14.08.2025 81 0 0

Марка Cadillac приготовила к проходящей сейчас автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) очередной гротескный концепт, получивший имя Elevated Velocity: он представляет собой смесь купе и кроссовера, элементы его дизайна мы увидим в будущих серийных моделях Cadillac.

Маркетологи Cadillac денно и нощно думают над тем, куда можно дальше развивать современный модельный ряд легендарной люксовой марки, а джи-эмовские дизайнеры пытаются визуализировать новые горизонты. Концепт Elevated Velocity предвосхищает одну из возможных новых моделей Cadillac — флагманское кросс-купе. На традиционное купе американская марка сейчас вряд ли отважится, а вот смесь купе и кроссовера может оказаться вполне востребованным и прибыльным продуктом.

Сразу скажем, что пресс-служба Cadillac ничего толком не говорит о силовой установке Elevated Velocity — известно только, что она полностью электрическая и очень мощная, способная обеспечить разгонную динамику на уровне суперкара. Очень крупный на вид кузов (его размеры не указаны) типа фастбек покоится на гигантских 24-дюймовых колёсах, изготовленных из композитного материала на основе льняных волокон. Адаптивная пневмоподвеска регулирует величину дорожного просвета в зависимости от выбранного ездового режима. Широченные двери, напоминающие крылья чайки, дают доступ сразу к сиденьям первого и второго рядов, центральных стоек у кузова нет.

Посадочная формула салона Cadillac Elevated Velocity заявлена как 2+2, притом что задние места выглядят вполне полноценными. Основу отделки составляет гладкая кожа в сочетании шероховатой тканью букле. Предполагается, что кросс-купе сможет ездить в полностью беспилотном режиме, при активации которого салон можно превратить с мобильный спа-кабинет со светотерапией и дыхательным тренажёром, руль и педали при этом убираются, чтобы не мешать процедурам.

Ещё одна интересная функция концепта обозначена как Elements Defy: её можно задействовать после поездок по пересечённой местности (например, пустыни), чтобы очистить кузова от песка, пыли и мусора — для этого используются некие пылеотталкивающие вибрации. Также для концепта заявлена функция Sand Vision, позволяющая водителю видеть окружающую реальность во время песчаной бури (как эта функция реализована, в пресс-релизе не сказано).

В заднем багажнике Cadillac Elevated Velocity находится кофр ручной работы с комплектом для игры в поло — это один из популярных в аристократических кругах видов спорта. Лошади для поло, видимо, поедут к месту игры в прицепе либо своим ходом… 

Добавим, что марка Cadillac также подготовила к нынешней автомобильной неделе в Монтерее одну мелкосерийную новинку, а именно роскошную спецверсию спортседана Cadillac CT5-V Blackwing ручной сборки.

Новые комментарии
