Спортседан Cadillac CT5-V Blackwing обрёл роскошную версию с ручной сборкой

Марка Cadillac решила повысить градус эксклюзивности своих моделей и запустила программу индпошива Curated by Cadillac, её первым участником со стороны компании стал спортседан CT5-V Blackwing. Индивидуальная отделка и сервис высшего класса повышают цену автомобили примерно в полтора раза.

Программы индпошива есть у всех ведущих автомобильных премиум- и лакшери-брендов из Европы, вот и Cadillac подался туда же, тем более что в последние годы американская марка медленно, но верно дрейфует в сторону лакшери-сегмента, повышая цены на свои автомобили.

Cadillac Celestiq 1 / 3 Cadillac Celestiq 2 / 3 Cadillac Celestiq 3 / 3

Вершиной модельного ряда Cadillac на данный момент является мистический электрический лифтбек Celestiq с начальной ценой в районе 350 000 долларов. Почему мистический? Потому что до сих пор не известна ни точная цена, ни тираж этой мелкосерийной модели. Celestiq собирают в ручном режиме в специальном подразделении технического центра GM в Уоррене (США, штат Мичиган), именуемом Artisan Center, — вроде как первый клиентский экземпляр был изготовлен в начале прошлого года, но в статистике продаж GM за 2024 год модель Celestiq не значится. В минувшем июне зарубежные СМИ сообщали, что первый Celestiq наконец-то передан владельцу, но и в отчёте GM за первое полугодие 2025 такой модели нет…

Curated by Cadillac 2026 CT5-V Blackwing

Зато там есть Cadillac CT5: продажи этого среднеразмерного седана в первом полугодии выросли на 19% до 8168 шт. Версия CT5-V Blackwing является самой крутой в гамме, она стоит в США от 101 195 долларов с учётом доставки. Напомним, что Cadillac CT5-V Blackwing оснащается 6,2-литровым компрессорным V8 (677 л.с., 894 Нм), в пару которому положена 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,4 с.

Curated by Cadillac 2026 CT5-V Blackwing

Так вот, в следующем году Cadillac CT5-V Blackwing будет доступен в эксклюзивной отделке, подобранной в рамках программы Curated by Cadillac, которая увеличит его цену до примерно 158 000 долларов (точная цена будет объявлена позднее). Анонс опубликован сегодня, потому что сейчас проходит автомобильная неделя в Монтерее (штат Калифорния), а это теперь главная площадка для представления автомобильных новинок лакшери-сегмента и различных суперкаров.

Curated by Cadillac 2026 CT5-V Blackwing

Финальная сборка машин, подпадающих под программу Curated by Cadillac, будет происходить в ручном режиме там же, где собирают флагманский Celestiq, — в Artisan Center. Для Cadillac CT5-V Blackwing здесь будут доступны более 160 вариантов цветов для кузова (в том числе глянцевые и матовые), а для салона — миллионы вариантов различных комбинаций обивок и декоративных вставок. К каждому клиенту вдобавок будет приставлен личный куратор (живой человек, а не виртуальный ассистент) с безупречным вкусом и обширными познаниями в области искусства, моды и дизайна, чтобы на выходе получился действительно достойный на вид автомобиль, а не пёстренькая клоунада.

Пресс-служба GM сообщает, что доступ к программе Curated by Cadillac будет ограничен, но не сообщает, сколько именно экземпляров Cadillac CT5-V Blackwing в неё войдут — мол, лучше поспешите оставить заявку у дилера, а то будет поздно.

