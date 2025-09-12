Новинки ×

Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spur

12.09.2025 73 0 0

Нидерландское кузовное ателье JB Classic & Bespoke из Бодегравена представило сделанный по заказу одного состоятельного клиента роскошный седан Packard Excellence, его производство заняло 17 000 часов.

Американская марка Packard прекратила своё существование в 1962 году, с тех пор предпринимались несколько попыток её возрождения, но все они оказались неудачными. Пока что марка Packard живёт в сердцах знатоков автомобильной истории, а выпущенные ей машины высоко ценятся коллекционерами — ведь это были в основном очень дорогие и технически продвинутые для своего времени модели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Между тем, если сегодня находятся желающие получить современное воплощение Паккарда, найдутся десятки, если не сотни кузовных ателье, готовых за кругленькую сумму удовлетворить этот каприз. Компания JB Classic & Bespoke как раз специализируется на таких штучных проектах: по заказу своего клиента, имя которого не раскрывается, она состряпала Packard Excellence, взяв за основу Bentley Flying Spur второго поколения, что выпускался в период с 2013 по 2019 год.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Донорский автомобиль оснащён топовым 6,0-литровым двигателем W12 (в стоке он выдавал до 635 л.с.), к его крышке заботливо приладили буковки Packard, хотя все, конечно, понимают, что это никакой не Packard, и даже, на самом деле, не Bentley, а Volkswagen. Салон тоже, по сути, остался стоковым, можно лишь разглядеть на руле эмблему Packard, заменившую крылышки Bentley.

1 / 2
2 / 2

Кузов исходного Bentley «попилен» знатно: с лица донора вообще не узнать, корма тоже полностью новая, и только в профиль намётанный глаз быстро определит британский седан, несмотря на новые, объединённые дверные ручки. Задние двери у Packard Excellence открываются в противоположную передним сторону, для них соответственно сделаны новые замки и петли.

1 / 2
2 / 2

Любопытно, что название Excellence взято у одноимённой модели французской марки Facel Vega. Незадолго до кончины марки Packard были планы продавать под ней роскошный седан Facel Vega Excellence, но им не суждено было свершиться. Гротескное оформление передка Packard Excellence — это как раз дань Facel Vega Excellence, а не моделям Packard.

1 / 2
2 / 2

Премьера Packard Excellence приурочена к открытию автомобильного фестиваля Wheels Mariënwaerdt в Нидерландах, который проходит с 12 по 14 сентября.

седан новинки Bentley Bentley Flying Spur Packard
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Готовим авто к холодам: какие технические жидкости осенью нужно проверить или заменить Осень, пусть и необычно тёплая в центральных регионах страны, уже наступила, и пора начинать готовиться к зиме. Не секрет, что с наступлением холодов автомобили сталкиваются с новыми вызовам... 362 0 0 12.09.2025
Статьи / Шины и диски Главное – контроль: тест зимних шин Gislaved IceControl и ArcticControl Что нужно для того, чтобы спокойно встретить наступление зимы и не стать активным участником «дня жестянщика»? Обслужить автомобиль, вспомнить навыки зимнего вождения, внутренне переключитьс... 203 1 0 12.09.2025
Статьи / Практика Запах гари, вой и скрежет: причины и признаки засорения фильтра коробки передач Фильтр трансмиссионной жидкости (или масла) настолько незаметно выполняет свою работу, что многие даже не подозревают о его существовании. К тому же и располагается он обычно в совершенно не... 1033 0 0 10.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9038 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8514 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7517 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
36 Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности
18 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II
13 Удивительное рядом, но оно запрещено: изысканные дизайнерские решения,...
Новые комментарии
Change privacy settings