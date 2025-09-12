Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spur

Американская марка Packard прекратила своё существование в 1962 году, с тех пор предпринимались несколько попыток её возрождения, но все они оказались неудачными. Пока что марка Packard живёт в сердцах знатоков автомобильной истории, а выпущенные ей машины высоко ценятся коллекционерами — ведь это были в основном очень дорогие и технически продвинутые для своего времени модели.

Между тем, если сегодня находятся желающие получить современное воплощение Паккарда, найдутся десятки, если не сотни кузовных ателье, готовых за кругленькую сумму удовлетворить этот каприз. Компания JB Classic & Bespoke как раз специализируется на таких штучных проектах: по заказу своего клиента, имя которого не раскрывается, она состряпала Packard Excellence, взяв за основу Bentley Flying Spur второго поколения, что выпускался в период с 2013 по 2019 год.

Донорский автомобиль оснащён топовым 6,0-литровым двигателем W12 (в стоке он выдавал до 635 л.с.), к его крышке заботливо приладили буковки Packard, хотя все, конечно, понимают, что это никакой не Packard, и даже, на самом деле, не Bentley, а Volkswagen. Салон тоже, по сути, остался стоковым, можно лишь разглядеть на руле эмблему Packard, заменившую крылышки Bentley.

Кузов исходного Bentley «попилен» знатно: с лица донора вообще не узнать, корма тоже полностью новая, и только в профиль намётанный глаз быстро определит британский седан, несмотря на новые, объединённые дверные ручки. Задние двери у Packard Excellence открываются в противоположную передним сторону, для них соответственно сделаны новые замки и петли.

Любопытно, что название Excellence взято у одноимённой модели французской марки Facel Vega. Незадолго до кончины марки Packard были планы продавать под ней роскошный седан Facel Vega Excellence, но им не суждено было свершиться. Гротескное оформление передка Packard Excellence — это как раз дань Facel Vega Excellence, а не моделям Packard.

Премьера Packard Excellence приурочена к открытию автомобильного фестиваля Wheels Mariënwaerdt в Нидерландах, который проходит с 12 по 14 сентября.