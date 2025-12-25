Новинки ×

Honda готовит «заряженный» Civic RS с гибридной установкой

25.12.2025 21 0 0
Японская марка намерена представить соответствующий прототип в рамках Токийского автосалона, который откроет свои двери в январе 2026 года.

В начале грядущего года, с 9 по 11 января, пройдёт автосалон в Токио (в префектуре Тиба). Сейчас Honda занимается тем же, чем и ряд других производителей: готовит экспонаты к этой выставке. Ранее свой список премьер анонсировала марка Suzuki, которая решила сосредоточиться на «приключениях», а теперь завесу тайны над будущими новинками решила приоткрыть Хонда. Этот японский бренд сфокусировался на своей «спортивной ДНК».

Анонс стенда Honda на автосалоне в Токио, который пройдёт в январе 2026 года

Стоит отметить, что Хонда, в отличие от Сузуки, не расщедрилась на полноценные снимки анонсированных экспонатов. Одной из грядущих новинок Honda, очевидно, станет Civic e:HEV RS, который дебютирует на автосалоне в Токио в статусе прототипа. В его основу, вероятно, ляжет та версия Honda Civic RS, которая была представлена в Японии в августе 2024 года. Напомним, этому хэтчбеку положена только 1,5-литровая турбочетвёрка, идущая в паре с шестиступенчатой механикой.

На фото: актуальная версия Honda Civic RS (для японского рынка)

Теперь производитель, очевидно, готовит спортивную версию Civic RS, которая получит установку e:HEV. Подробностей об этом прототипе пока нет, в том числе о характеристиках его гибридной системы. Не исключено, что такой вариант получит иной декор и ряд аэродинамических элементов, а также перенастроенное шасси.

Есть вероятность, что установка у анонсированной новинки будет стандартной. Напомним, у версии для Штатов в её основе лежит 2,0-литровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя электромоторами (один из них работает в режиме генератора, второй расположен на передней оси), совокупная отдача составляет 203 л.с.

В компании рассказали о том, что Honda Civic e:HEV RS получит систему S+ Shift, которая симулирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков. Напомним, эту систему ранее получил трёхдверный хэтчбек Honda Prelude (компания позиционирует его как купе), дебютировавший в начале осени 2025 года.

На фото: салон актуальной версии Honda Civic RS (для японского рынка)

Кстати, на автосалоне в Токио марка намерена представить концепт Prelude HRC (Honda Racing Corporation), который, судя по всему, будет отличаться за счёт различных спортивных аксессуаров. А также здесь покажут гоночный вариант – Honda HRC Prelude-GT, который в дальнейшем будет выступать в классе GT500 японской серии Super GT. Ещё одним экспонатом на выставке станет Civic Type R HRC, который дебютирует в статусе концепта.

Тем временем, в прошлом месяце был представлен обновлённый флагманский кроссовер Honda Pilot, предназначенный для североамериканского рынка. Модели освежили оформление передней части, изменили салон, расширили список оборудования, улучшили шумоизоляцию, но технику оставили прежней.

купе хэтчбек Япония спортивные авто выставки автосалон новинки Honda Honda Civic Honda Prelude
