Обновлённый Honda Pilot: больше комфорта, богаче оснащение и прежний атмосферный V6

Компания Honda представила обновлённый флагманский кроссовер Pilot четвёртого поколения для североамериканского рынка: он получил ряд непринципиальных, но приятных для потребителя доработок, в том числе улучшенную шумоизоляцию салона и более точное рулевое управление. Базовая комплектация стала богаче.

«Четвёртый» Honda Pilot справил премьеру в ноябре 2022 года, этот среднеразмерный по американским меркам трёхрядный кроссовер производится в США на заводе в Линкольне, штат Алабама. На этом же заводе производится родственный, но чуть более компактный пятиместный кроссовер Honda Passport, сменивший поколение год назад.

За первые три квартала этого года продажи Honda Pilot в США составили 94 607 шт. (-8,3% по сравнению с АППГ), что неплохо с учётом того, что часть покупателей у Honda Pilot отнимает идентичный по части техники Honda Passport — его продажи за первые три квартала взлетели на 74,8% до 41 450 шт. Если же говорить о прямых конкурентах Honda Pilot, то лидером в этом сегмента сейчас является Ford Explorer — с января по сентябрь этого года в США реализовано 160 929 шт. (+9,6%), второе место занимает Jeep Grand Cherokee — продано 154 221 шт. (-4,2%), третье — Chevrolet Traverse с результатом 103 632 проданных экземпляра (+48,4%).

Обновление принесло «четвёртому» Honda Pilot переоформленный передок: радиаторная решётка стала крупнее за счёт того, что немного раздалась вширь, изменён рисунок её сетки, передний бампер слегка оквадратился и лишился накладок в виде загогулин. Форма кормы не изменилась. В комплектации Touring появился новый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков. Наиболее ориентированная на бездорожье версия TrailSport получила более развитые пластиковые накладки на пороги, а шильдик TrailSport обзавёлся оранжевой окантовкой. Расширена палитра доступных для окраски кузова цветов.

В салоне стрелочные циферблаты полностью исчезли — теперь все версии Honda Pilot оснащаются 10,2-дюймовым приборным экраном и 12,3-дюймовым мультимедийным экраном (раньше был максимум 9-дюймовый), есть беспроводная поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Электропривод багажной двери и рейлинги на крыше вошли в базовое оснащение. Обновлены отделочные материалы и дизайн прострочки кресел, появился вариант коричневой кожаной отделки. Версия TrailSport получила подогрев боковых кресел второго ряда. На всех версиях на 2-3 дБ снижен уровень шума в салоне благодаря новым дверным стёклам, улучшенной шумоизоляции дверей и капота. Версии Touring и Elite вдобавок обзавелись стандартными подкрылками.

Силовая установка прежняя — это 3,5-литровый бензиновый атмосферный V6 (289 л.с., 355 Нм) в паре с 10-ступенчатой гидромеханической АКП. Полный привод i-VTM4 с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс положен версиям TrailSport, Touring, Elite и Black Edition, остальные довольствуются одной центральной муфтой отбора мощности на заднюю ось, а в «базе» привод вообще только передний. Электроусилитель рулевого механизма перенастроен ради улучшения отзывчивости и получения более внятной обратной связи. Улучшена работа разнообразных электронных ассистентов водителя.

У американских дилеров обновлённый Honda Pilot должен появиться до конца этого года, но цены пока не объявлены. Дореформенный кроссовер, относящийся к 2025 модельному году, сейчас стоит в США от 41 695 долларов.