Suzuki готовит особенную версию пятидверного Jimny Nomade для автосалона в Токио

Токийский автосалон 2026 пройдёт в префектуре Тиба с 9 по 11 января, сейчас участники выставки продолжают определяться с теми моделями и шоу-карами, которые войдут в состав их экспозиции. Не является исключением и японская марка Suzuki. Одним из экспонатов на стенде бренда станет особенная версия пятидверного внедорожника Jimny Nomade, которая будет представлена в статусе концепта.

На фото: детали концепта Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition

Известно, что у стенда бренда девиз – «Жизнь, полная приключений». Его отражением призван стать шоу-кар Suzuki Jimny Nomade, который получил прибавку Monster Hunter Wilds Edition к названию. Как отметили в компании, этот концептуальный внедорожник стал ответом на вопрос: «что, если бы Suzuki существовали в мире Monster Hunter?». Сообщается, что анонсированный автомобиль был создан в сотрудничестве с компанией Capcom, выпустившей серию популярных видеоигр Monster Hunter.

На фото: Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition

Дизайн Suzuki Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition отличается от стандартной версии за счёт графики на кузове, которая была разработана по мотивам игры про охотников на монстров. Пятидверный Jimny имеет рамную конструкцию, жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей, пружинную подвеску с неразрезными мостами на обеих осях и дорожный просвет в 210 мм.

Напомним, у пятидверного внедорожника, предназначенного для японского рынка, длина равна 3890 мм (на 340 мм больше, чем у трёхдверной модификации Suzuki Jimny Sierra), а расстояние между осями составляет 2590 мм (колёсная база тоже на 340 мм длиннее).

На фото: Suzuki New Xbee Nature Photographer

О «начинке» Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition ничего не сказано, но, скорее всего, она стандартная. В Японии внедорожник оснащается 102-сильным бензиновым атмосферником KB15 объёмом 1,5 литра. Этот двигатель работает в паре либо с пятискоростной механической коробкой передач, либо с четырёхступенчатым автоматом.

На фото: Suzuki Every Wagon Wanpaku Rider

Ещё одним экспонатом Suzuki на автосалоне в Токио станет New Xbee Nature Photographer, который представляет собой «внедорожную» версию паркетника Xbee, в основе которого лежит платформа Heartect. Также на выставку приедет готовый к различным приключениям вариант кей-кара под названием Every Wagon Wanpaku Rider (создан на базе модели Every). Также в списке новинок для автосалона числится компактный коммерческий автомобиль, подготовленный для кемпинга – Super Carry Work & Play Pro (в его основе лежит модель под названием Super Carry).

На фото: Suzuki Super Carry Work & Play Pro

На днях стало известно о том, что кроссовер Suzuki Fronx индийской сборки провалил краш-тесты ANCAP, заработал всего лишь одну звезду, при этом в одном из испытаний не выдержало крепление ремня безопасности. В результате компании пришлось остановить продажи этой модели.