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Пятидверный Suzuki Jimny Nomade приедет в Японию из Индии

30.01.2025 139 0 0

Японцам удлиненный внедорожник предложат в единственной комплектации с атмосферником 1.5, зато коробку можно будет выбрать. Уже опубликован прайс-лист, но в продажу новая модификация поступит весной.

Серийный пятидверный Suzuki Jimny дебютировал еще в 2023 году. Производство такой модификации ведется исключительно в Индии на заводе Maruti Suzuki. Именно эта страна и стала дебютным рынком для удлиненного внедорожника, причем трехдверку там так и не продают (ее тоже делает Maruti Suzuki, но только на экспорт). Позже пятидверный Jimny стал глобальным: машины начали поставлять в Австралию, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ну а теперь растянутый вариант представлен и в Японии – там пятидверка зовется Jimny Nomade. Японцам тоже будут доступны автомобили индийской сборки, тогда как короткие вездеходы для домашнего рынка производят локально.

Слева — Suzuki Jimny Nomade для Японии, справа — местная трехдверка Suzuki Jimny Sierra

Напомним, на родине Suzuki у трехдверки две версии. Одна из них – просто Jimny – относится к категории кей-каров, у этого внедорожника более компактные бамперы, а на колесных арках нет массивных расширителей. Второй вариант называется Suzuki Jimny Sierra, он соответствует глобальной трехдверной модели.

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Пятидверный Suzuki Jimny Nomade в плане дизайна в целом также аналогичен «мировому» внедорожнику. Длина модели для Японии равна 3890 мм, колесная база – 2590 мм. Показатели местного трехдверного Suzuki Jimny Sierra – 3550 и 2250 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет един для обеих версий – 210 мм.

Как и локальная трехдверка Sierra, удлиненный Jimny Nomade оснащен бензиновым атмосферником KB15 1.5 мощностью 102 л.с., никакого гибридного довеска нет. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. Внедорожник имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.

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Японцам Jimny Nomade предложат в единственной комплектации FC. Специально для Японии модель получила функцию предотвращения перепутывания педалей, а у машин с автоматом еще есть адаптивный круиз-контроль (у пятидверки с механикой – обычный «круиз»; в Индии же, например, адаптивный круиз-контроль не доступен даже за доплату).

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Цена Suzuki Jimny Nomade начинается с отметки 2 651 000 йен, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, трехдверный Suzuki Jimny Sierra в Японии стоит от 1 962 400 йен (1,2 млн рублей). Старт «живых» продаж пятидверки намечен на апрель.

Между тем ранее из Индии в Японию начали поставлять компактный кроссовер Suzuki Fronx. К слову, Kolesa.ru уже испытал паркетник. Если точнее, то его глобальную версию. Все подробности – в нашем материале.

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