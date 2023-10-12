Пятидверный Suzuki Jimny отправляется покорять мировой рынок

Мировая премьера серийного пятидверного Suzuki Jimny состоялась в Индии в начале текущего года, только там и производят удлиненную версию – за выпуск отвечает фирма Maruti Suzuki («дочка» японской компании). Индийский рынок и стал дебютным для такого вездехода, причем трехдверный вариант актуального поколения там как не продавали, так и не продают (Maruti Suzuki делает и трехдверки, но исключительно на экспорт). Ну а теперь объявлено о старте поставок в другие регионы: пятидверный Suzuki Jimny скоро появится в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Модель также анонсирована в Австралии, ждут ее и в Юго-Восточной Азии.

Длина новой модификации равна 3985 мм против 3645 мм у трехдверного глобального вездехода, колесная база увеличена на те же 340 мм до 2590 мм. Дорожный просвет – 210 мм, как и у «мирового» короткого Джимни. Объем багажника экспортного пятидверного внедорожника еще не назван. Минимальный показатель индийской версии – 211 литров, со сложенным вторым рядом объем увеличится до 332 литров. При этом на галерке более-менее с комфортом по-прежнему смогут разместиться лишь двое.



Двигатель перешел с трехдверки – это бензиновый атмосферник KB15 1.5. В Индии мотор дополнен стартер-генератором, отдача «их» внедорожника – 105 л.с. и 134 Нм. А вот, например, в Коста-Рике в брошюре пятидверного Suzuki Jimny «довесок» не указан, мощность такого SUV – 100 л.с. (130 Нм). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом, Джимни имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.



В той же Коста-Рике для удлиненного Jimny пока заявлена одна комплектация, в нее входят галогеновые фары, ESP, обычный кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Впрочем, в других странах наверняка будут и богатые исполнения с климат-контролем, светодиодной оптикой, 9-дюймовым планшетом и круиз-контролем.



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Первые Suzuki Jimny 5d индийской сборки должны добраться до дилеров уже в этом году, однако полномасштабный выход на глобальный рынок состоится в 2024-м. Об уходе из России компания Suzuki официально не объявляла, но и новинки для нас в последнее время не анонсировали. Так что, вероятно, пятидверный Джимни если и появится в РФ, то по схеме параллельного импорта.

