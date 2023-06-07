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  • Пятидверный Suzuki Jimny выходит на рынок: эксклюзив за 1 255 000 рублей

Пятидверный Suzuki Jimny выходит на рынок: эксклюзив за 1 255 000 рублей

07.06.2023 51 0 0

Новая модификация пока представлена только в одной стране, но позже растянутый внедорожник станет глобальным.

Мировая премьера пятидверного вездехода Suzuki Jimny (такой кузов в принципе в новинку для серийной модели) состоялась в январе текущего года. В качестве дебютной площадки выбрали Индию, ведь только там и налажено производство удлиненного варианта – за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). Эта страна также стала первым рынком для новинки: предварительные заказы начали принимать сразу после презентации (на данный момент их уже больше 30 000), однако прайс-лист опубликован только сейчас.

Отметим, c 2020 года индийское предприятие также делает трехдверный Джимни, но исключительно на экспорт. Так что модель актуального поколения впервые выходит на местный рынок, пусть лишь в растянутом виде. Ну и добавим, что в Индии внедорожник продают через отдельную дилерскую сеть Nexa, в которой представлены «премиальные» модели Maruti Suzuki: к таковым еще относятся паркетники Grand Vitara, Fronx, S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6, хэтчбек Baleno и седан Ciaz.

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Длина пятидверного Jimny составляет 3985 мм против 3654 мм у трехдверной модели, колесная база увеличена на те же 340 мм до 2590 мм. Дорожный просвет – стандартные и для глобальной «трехдверки» 210 мм. Объем багажника новой модификации – 208 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 332 литров. При этом на галерке более-менее с комфортом по-прежнему смогут разместиться лишь двое.

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Двигатель перешел с короткого внедорожника – это бензиновый «атмосферник» KB15 1.5, но он дополнен стартер-генератором. Отдача – 105 л.с. и 134 Нм, мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Suzuki Jimny имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.

Индийцам пятидверный вездеход предложен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии Zeta значатся: 15-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, ESP, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер. В исполнении Alpha появляются диодная оптика, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, климат-контроль, кнопка запуска мотора и круиз-контроль. За доплату предусмотрено множество аксессуаров (различные накладки на кузов, туристическое снаряжение и прочее).

Цена пятидверного Suzuki Jimny лежит в диапазоне от 1 274 000 до 1 505 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 255 000 – 1 483 000 рублей по актуальному курсу. В Индии у Джимни два конкурента, и оба пока доступны только в трехдверном кузове: внедорожник Mahindra Thar стоит от 1 054 500 рупий (около 1 039 000 рублей), а Force Gurkha обойдется минимум в 1 510 000 рупий (1 487 000 рублей).

Пятидверный Джимни индийского производства станет глобальным, однако список экспортных рынков еще не оглашен.

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