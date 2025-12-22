Кроссовер Suzuki Fronx провалил краш-тесты ANCAP и был снят с продаж

Пресс-служба организации ANCAP, проводящей независимые испытания новых автомобилей в Австралии и Новой Зеландии, опубликовала под конец года очередную сенсацию: субкомпактный кроссовер Suzuki Fronx индийской сборки заработал только одну звезду, при этом в одном из тестов не выдержало крепление ремня безопасности. Компании Suzuki пришлось остановить продажи этой модели.

Suzuki Fronx дебютировал в начале 2023 года в Индии, здесь же собираются экспортные версии этого кроссовера. До Австралии и Новой Зеландии Fronx добрался в июле этого года, к настоящему моменту в этих странах было реализовано примерно 1300 и 1000 экземпляров этой модели. В минувшую субботу (20 декабря) подразделение Suzuki Australia объявило об остановке продаж Fronx, чтобы провести расследование и внести изменения в конструкцию кроссовера.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Причиной остановки продаж и начала расследования стали результаты испытаний Suzuki Fronx, проведённых ANCAP. Кузов собранного в Индии кроссовера оказался настолько слаб, что по итогам краш-тестов он получил лишь 48% за защиту взрослых и 40% за защиту детей — это одни из самых низких показателей за всю историю ANCAP. Оба фронтальных краш-теста выявили слабую защиту грудной клетки водителя (коричневый уровень опасности). Дети при авариях с высокой вероятностью получат смертельные травмы головы (красный уровень опасности). Пассажир на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену тоже испытал критические нагрузки (красный уровень опасности), вдобавок крепление его ремня безопасности не выдержало и бедный пассажир просто упёрся головой в спинку переднего кресла.

Любопытно, что неисправность ремня не повлияла на итоговый рейтинг Suzuki Fronx в одну звезду, потому что нагрузки на манекенах оказались слишком высокими. Теперь компании Suzuki понадобятся месяцы, чтобы доработать Fronx и направить машину на повторные испытания. Пикантность ситуации состоит в том, что весной 2026 года ANCAP вместе с Euro NCAP запускает радикально обновлённую программу испытаний новых автомобилей, пройти которую хотя бы с удовлетворительным результатом кроссоверу Suzuki Fronx будет ещё сложнее.

Suzuki Fronx доступен в Австралии только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (103 л.с., 137 Нм), дополненным мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только передний, хотя, например, в Японии предлагается в том числе полноприводный Fronx. 1 / 5 Suzuki Fronx доступен в Австралии только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (103 л.с., 137 Нм), дополненным мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только передний, хотя, например, в Японии предлагается в том числе полноприводный Fronx. 2 / 5 Suzuki Fronx доступен в Австралии только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (103 л.с., 137 Нм), дополненным мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только передний, хотя, например, в Японии предлагается в том числе полноприводный Fronx. 3 / 5 Suzuki Fronx доступен в Австралии только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (103 л.с., 137 Нм), дополненным мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только передний, хотя, например, в Японии предлагается в том числе полноприводный Fronx. 4 / 5 Suzuki Fronx доступен в Австралии только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (103 л.с., 137 Нм), дополненным мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только передний, хотя, например, в Японии предлагается в том числе полноприводный Fronx. 5 / 5

Добавим, что год назад похожий конфуз случился с хэтчбеком Suzuki Swift, предназначенным для Австралии и Новой Зеландии: кузов оказался очень слабым, по итогам испытаний машина получила только одну звезду. После доработок были проведены повторные испытания, в результате которых Suzuki Swift заработал три звезды итогового рейтинга.

Второй провал может окончательно разрушить репутацию Suzuki в Австралии: с января по ноябрь этого года японская компания, по данным VFACTS, реализовала в этой стране только 14 460 автомобилей (-27,4% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что лидер австралийского рынка — компания Toyota — продала за тот же период 221 322 автомобиля (-0,6%).

