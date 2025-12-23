Новинки ×

Кроссоверы Tata Harrier и Safari: теперь с бензиновым мотором

23.12.2025 303 0 0
Компания Tata Motors объявила о расширении гаммы родственных паркетников Safari и Harrier – наряду с дизельными машинами покупателям предложат модели с бензиновым турбомотором Hyperion. Кроме того, у таких SUV появилась новая топовая комплектация.

Пятиместный индийский кроссовер Tata Harrier в строю с 2018 года, в 2021-м к нему присоединился растянутый трехрядный вариант, для которого возродили имя Safari. Паркетники построены на платформе OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – такое обозначение носит упрощенная версия «тележки» D8 от Land Rover (индийцы владеют британским автопроизводителем). Масштабный рестайлинг кроссоверы Таты пережили в 2023-м. Оба SUV изначально были доступны исключительно с турбодизелем 2.0 (170 л.с., 350 Нм) от Stellantis, а летом нынешнего года у Harrier вдобавок появилась электроверсия. Так вот теперь вновь объявлено о расширении гаммы – Tata Harrier и Safari наконец-то обзавелись бензиновым мотором.

Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Tata Harrier
Кроссоверам досталась новая турбочетверка 1.5 TGDI Hyperion, которая дебютировала на недавно представленном паркетнике Tata Sierra. При этом для машин на упрощенной платформе D8 ее доработали. Если на Sierra бензиновый турбомотор выдает 160 л.с. и 255 Нм, то для Harrier и Safari отдачу двигателя довели до 170 л.с. и 280 Нм. Как и дизельные SUV, бензиновые машины будут доступны с шестиступенчатыми механикой или автоматом. О полном приводе ни Tata, ни местные профильные медиа не сообщают. Видимо, «традиционные» Harrier и Safari по-прежнему исключительно переднеприводные.

Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Tata Safari
Вместе с бензиновым двигателем паркетники также обрели новую топовую комплектацию. В частности, она включает мультимедиа с планшетом диагональю 14,5 дюйма (прежде самым дорогим паркетникам был положен дисплей на 12,3 дюйма), цифровое салонное зеркало, штатный видеорегистратор. Как и раньше, для кроссоверов также предусмотрены полноценная виртуальная приборка, беспроводная зарядка, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения.

В продажу бензиновые Tata Harrier и Safari поступят в ближайшее время, цены пока не объявлены.

кроссовер Индия авторынок новинки Tata Tata Harrier Tata Safari
Новые комментарии
