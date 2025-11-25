Новинки ×
  • Представлен серийный кроссовер Tata Sierra: бензин или дизель, позже будет полный привод

Представлен серийный кроссовер Tata Sierra: бензин или дизель, позже будет полный привод

25.11.2025 126 1 0

Индийская компания Tata Motors провела презентацию товарного паркетника с возрожденным именем Sierra. Поначалу модель будет доступна только в переднеприводном исполнении, с двумя бензиновыми и дизельным моторами на выбор. Впоследствии ей обещан полный привод. Кроме того, у кросса будет электрическая версия.

Под названием Tata Sierra с 1991 по 2003 гг. в Индии выпускали рамный трехдверный внедорожник. Пять лет назад стало известно о том, что Tata Motors возродит это имя, вот только носить его будет уже не рамник, а обычный кроссовер. Паркетник предвещали несколько концептов. Ну а теперь на родине компании провели презентацию серийной модели. Уже раскрыты комплектации и объявлена стартовая цена, полный прайс-лист опубликуют в середине декабря.

Паркетник Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
1 / 3
Паркетник Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
2 / 3
Паркетник Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
3 / 3

Сообщается, что в основе пятиместного кроссовера Tata Sierra лежит новая платформа ARGOS (расшифровывается как All-Terrain Ready, Omni-Energy and Geometry Scalable). Длина паркетника равна 4340 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2730 мм. То есть по длине Sierra сопоставима с индийской Hyundai Creta, а по размеру колесной базы – с локальным же кроссовером Hyundai Alcazar (растянутая версия Креты). Паспортный дорожный просвет новинки – вполне достойные 205 мм. Объем багажника – 622 литра.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Среди особенностей дизайна экстерьера – мудреная головная оптика, сделанные в виде единой узкой полоски задние фонари, выдвижные ручки дверей и имитирующая оригинальную Сиерру форма остекленения. Для новинки Таты предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

В салоне установлено табло. В «простых» версиях оно состоит из двух дисплеев, а вот дорогим комплектациям досталась трехэкранная панель. Богатые исполнения – это также панорамный люк, система бесконтактного открывания багажника, климат-контроль с сенсорным блоком управления, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Кроссовер Tata Sierra предложат с тремя моторами на выбор. Базовым назначен бензиновый атмосферник 1.5 Revotron, который выдает 106 л.с. и 145 Нм. Этот двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Клиенты также смогут выбрать паркетник с новой бензиновой турбочетверкой 1.5 TGDI Hyperion мощностью 160 л.с. (255 Нм) и классическим шестиступенчатым автоматом. Наконец, можно будет приобрести паркетник с турбодизелем 1.5 Kryojet (118 л.с., 260 или 280 Нм – в зависимости от коробки) в сочетании с 6МТ или 6АТ.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кроссовер Tata Sierra пока исключительно переднеприводный, но в рамках презентации было объявлено о том, что в будущем у модели появятся версии с полным приводом, благо платформа ARGOS позволяет. А еще у Сиерры будет электрическая модификация, хотя о ее начинке подробностей пока нет.

Начальная цена Tata Sierra в виде паркетника – 1 149 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 017 000 рублей по текущему курсу. Первые поставки клиентам стартуют в начале следующего года.

кроссовер Индия авторынок новинки Tata Tata Sierra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.11.2025 20:25
Ярослав

Надо же, есть совместное предприятие Tata Starbucks. 🙂

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 770 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2142 3 0 24.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили быстро теряют в цене Стоны о том, что купить «китайца» проще, чем продать его потом на вторичном рынке, слышны не только из каждого утюга, но и из любого другого бытового прибора. И вроде бы отчасти это даже пох... 1449 7 1 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48030 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17031 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16056 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
33 Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный...
11 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
7 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
Новые комментарии
Change privacy settings