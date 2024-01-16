Рестайлинг ×

Брутальная Hyundai Creta с новым салоном: продажи начались

16.01.2024 2425 0 0

Преобразившийся паркетник стартовал в Индии. Там модель изменилась гораздо серьезнее, чем в других странах, вдобавок ей достался новый турбомотор.

Дизайн обновленной индийской Креты раскрыли в начале января, а теперь местное подразделение Hyundai провело полноценную презентацию и опубликовало прайс-лист. Напомним, в этой стране паркетник пережил альтернативный рестайлинг – «их» пятидверка довольно сильно отличается от модернизированной модели, представленной в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и на некоторых латиноамериканских рынках.

Глобальная рестайлинговая Hyundai Creta и кроссовер для Индии

Если актуальная «мировая» Hyundai Creta внешне похожа на Hyundai Tucson, то у предназначенной для Индии пятидверки более брутальная внешность – в стиле свежих Hyundai Exter и Santa Fe. Такой кроссовер обрел новую радиаторную решетку с массивным пластинами и внушительные бамперы, диодные ходовые огни сделали L-образными, вдобавок их объединяет светящаяся же полоска. Кроме того, индийской Крете достались новые задние фонари, тогда как корма глобального SUV после рестайлинга осталась прежней. Наконец, появились диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые), расширена палитра цветов кузова. Длина индийского паркетника увеличена на 30 мм до 4330 мм (показатель «мировой» нынешней Креты – 4315 мм), остальные габариты не изменились: ширина – 1790 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2610 мм.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В других странах интерьер Hyundai Creta переделывать не стали, а вот у кроссовера для Индии он новый: внутри установили иную переднюю панель, тачскрин мультимедийной системы объединили с виртуальной приборкой (при этом приборы лишились козырька), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Кстати, то, что на дизайнерских скетчах напоминало сенсорную панель управления «климатом», оказалось привычным блоком с физическими кнопками и шайбами. В списке оборудования дорогих комплектаций появились камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Как и раньше, топ-версии еще положены панорамный люк в крыше и вентиляция передних сидений.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Моторную гамму пополнила бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 160 л.с. (аналогичный движок есть и у местного рестайлингового Kia Seltos), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Индии Крету также можно купить с прежними атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и дизелем 1.5 CRDi (116 л.с.): оба мотора комплектуются шестиступенчатой механикой, бензиновому вдобавок положен вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. Индийский кроссовер бывает исключительно с передним приводом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Обновленная Hyundai Creta обойдется в 1 099 900 – 1 999 900 рупий, что эквивалентно примерно 1 161 000 – 2 111 000 рублей по текущему курсу. Отметим, в Индии у Креты есть и трехрядная версия, однако такой кросс считается отдельной моделью с именем Alcazar: удлиненный SUV обновят позже. Для этой страны обе модификации производят локально.

Между тем, по неофициальным данным, в течение года аналогичный рестайлинг переживет и бразильская Creta.

кроссовер Индия авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Creta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Обгон паровозиком: как доказать свою невиновность и не лишиться прав Ровно полгода назад мы рассказывали о том, почему обгон «паровозиком», когда две обгоняющие машины движутся по встречной полосе друг за другом, может закончиться лишением прав, причем по по... 371 0 0 15.01.2024
Статьи / Кроссовер Exeed VX и компания: выбираем полноразмерный кроссовер до 6 миллионов рублей Казалось бы, кому нужны полноразмерные кроссоверы в условиях российской действительности? Ведь большие габариты – это проблемы с поиском парковочного места и сложности при маневрах в плотном... 1727 1 1 14.01.2024
Статьи / История Мир до начала времен: вспоминаем заряженные хэтчбеки эпохи до Volkswagen Golf GTI Однажды мы вспоминали о том, как вся Европа когда-то опередила концептуально, но так и не смогла превзойти Volkswagen в его реализации компактного городского хэтчбека, эталон которого вот уж... 1566 1 4 13.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13758 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8015 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7112 14 2 04.09.2023
Change privacy settings