Брутальная Hyundai Creta с новым салоном: продажи начались

Преобразившийся паркетник стартовал в Индии. Там модель изменилась гораздо серьезнее, чем в других странах, вдобавок ей достался новый турбомотор.

Дизайн обновленной индийской Креты раскрыли в начале января, а теперь местное подразделение Hyundai провело полноценную презентацию и опубликовало прайс-лист. Напомним, в этой стране паркетник пережил альтернативный рестайлинг – «их» пятидверка довольно сильно отличается от модернизированной модели, представленной в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и на некоторых латиноамериканских рынках.

Глобальная рестайлинговая Hyundai Creta и кроссовер для Индии

Если актуальная «мировая» Hyundai Creta внешне похожа на Hyundai Tucson, то у предназначенной для Индии пятидверки более брутальная внешность – в стиле свежих Hyundai Exter и Santa Fe. Такой кроссовер обрел новую радиаторную решетку с массивным пластинами и внушительные бамперы, диодные ходовые огни сделали L-образными, вдобавок их объединяет светящаяся же полоска. Кроме того, индийской Крете достались новые задние фонари, тогда как корма глобального SUV после рестайлинга осталась прежней. Наконец, появились диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые), расширена палитра цветов кузова. Длина индийского паркетника увеличена на 30 мм до 4330 мм (показатель «мировой» нынешней Креты – 4315 мм), остальные габариты не изменились: ширина – 1790 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2610 мм.

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В других странах интерьер Hyundai Creta переделывать не стали, а вот у кроссовера для Индии он новый: внутри установили иную переднюю панель, тачскрин мультимедийной системы объединили с виртуальной приборкой (при этом приборы лишились козырька), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Кстати, то, что на дизайнерских скетчах напоминало сенсорную панель управления «климатом», оказалось привычным блоком с физическими кнопками и шайбами. В списке оборудования дорогих комплектаций появились камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Как и раньше, топ-версии еще положены панорамный люк в крыше и вентиляция передних сидений.



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Моторную гамму пополнила бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 160 л.с. (аналогичный движок есть и у местного рестайлингового Kia Seltos), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Индии Крету также можно купить с прежними атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и дизелем 1.5 CRDi (116 л.с.): оба мотора комплектуются шестиступенчатой механикой, бензиновому вдобавок положен вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. Индийский кроссовер бывает исключительно с передним приводом.



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Обновленная Hyundai Creta обойдется в 1 099 900 – 1 999 900 рупий, что эквивалентно примерно 1 161 000 – 2 111 000 рублей по текущему курсу. Отметим, в Индии у Креты есть и трехрядная версия, однако такой кросс считается отдельной моделью с именем Alcazar: удлиненный SUV обновят позже. Для этой страны обе модификации производят локально.



Между тем, по неофициальным данным, в течение года аналогичный рестайлинг переживет и бразильская Creta.