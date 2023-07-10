Hyundai Exter выходит на рынок: облик в стиле будущего Santa Fe, дешевле Granta Cross

Свой новый кросс под именем Exter компания Hyundai принялась раскрывать еще весной, теперь же наконец состоялась полноценная презентация. Дебютным и главным рынком для модели стала Индия, где и налажено производство, при этом впоследствии паркетник, скорее всего, доберется и до других развивающихся стран. Пятидверку позиционируют в качестве SUV начального уровня, которая ориентирована в основном на молодежь.

Exter сделан на основе индийского хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, хотя у кросса все же оригинальный кузов и свой дизайн экстерьера. К слову, внешне паркетник перекликается с Hyundai Santa Fe следующего поколения (еще не представлен, но мы уже видели старший SUV на шпионских фото). Из общего – радиаторная решетка в виде широкой плашки и встроенные в оптику светодиодные литеры H (у «индийца» в виде этих букв выполнены ходовые огни и стоп-сигналы). Другие особенности Exter – «защитные» пластины на бамперах, заквадраченные колесные арки, рельефные вставки в задних стойках крыши и на багажной двери. Новинке положены 14- или 15-дюймовые колеса.

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Длина Hyundai Exter равна 3815 мм, ширина – 1710 мм, высота – 1631 мм, колесная база – 2450 мм. Если не считать длины и высоты, то в целом паркетник Хендэ близок к нашему «внедорожному» универсалу Lada Granta Cross (4148/1700/1560 мм, расстояние между осями – 2476 мм). Паспортный дорожный просвет Exter – 185 мм против 198 мм у Гранты-кроссовера.



Внутри паркетник повторил родственный хэтч Grand i10 Nios, разве что у новинки иные цветовые схемы, ну и еще кроссу достались цифровые приборы вместо аналоговых. «В базе» есть шесть подушек безопасности, ABS, задний парктроник и обычный кондиционер. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются диодные ДХО и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. «Богатые» версии – это еще камера заднего вида, климат-контроль, «кожаный» салон, люк с электроприводом и круиз-контроль. Ну а топовый Hyundai Exter вдобавок имеет штатный видеорегистратор с двойной камерой (вторая направлена в салон) и беспроводную зарядку для смартфона.



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Индийцам Hyundai Exter предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 83 л.с., также можно выбрать битопливный вариант, при этом отдача на метане – всего 69 л.с. (у хэтча Grand i10 Nios аналогичные моторы). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний. Отметим, все исполнения Exter имеют барабанные задние тормоза.



За базовый паркетник просят 599 900 рупий, что эквивалентно примерно 670 000 рублей по текущему курсу. Та же Granta Cross в РФ сегодня стоит от 837 900 рублей. Впрочем, топовый Hyundai Exter обойдется уже в 999 990 рупий – это около 1 118 000 рублей (самый дорогой кросс-универсал Гранта стоит 919 900 рублей).

