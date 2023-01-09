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  • Седан Hyundai Aura, который дешевле Соляриса, обновлён вместе с родственным хэтчбеком

Седан Hyundai Aura, который дешевле Соляриса, обновлён вместе с родственным хэтчбеком

09.01.2023 908 0 3

Внешне компакты корейской марки после рестайлинга отдалились друг от друга, а вот интерьер все так же одинаковый, и он почти прежний. Моторная гамма поредела.

Небольшой хэтч Hyundai i10 актуального поколения дебютировал в 2019 году: дебютным рынком для модели стала Индия, где она носит сразу две приставки, ее полное имя там – Grand i10 Nios. Год спустя к «пятидверке» присоединился родственный седанчик Aura, который в гамме марки находится на ступеньку ниже «четырехдверки» Verna (так в Индии зовется модель, у нас известная как Solaris). А вот плановый рестайлинг обе модели пережили синхронно: посвежевшие компакты уже полностью раскрыты, публичную же премьеру проведут в рамках индийской выставки Auto Expo, которая заработает 11 января.

Сверху — дорестайлинговые Hyundai Grand i10 Nios и Aura, внизу — обновленные хэтч и седан

Если дореформенные Grand i10 Nios и Aura спереди мало чем отличались, то после модернизации в плане дизайна машины постарались развести. Фишки хэтча – новая радиаторная решетка с крупными «сотами» и «жабры» с прилепленными светодиодными дневными ходовыми огнями в виде «игреков». У Ауры теперь своя решетка (она разделена на две части) и L-образные ДХО. «Пятидверке» также достались новые задние фонари, которые объединены светоотражающей полоской. Корму седана реформы не затронули.

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Длина хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios выросла на 10 мм до 3815 мм, у «четырехдверки» показатель прежний – 3995 мм. Отметим, машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы.

Внутри хэтч и седан все так же повторяют друг друга, и интерьер почти не изменился. Единственная значимая обновка – иная приборка с аналоговым спидометром вместо цифрового (плюс появился отдельный дисплей бортового компьютера). Зато Grand i10 Nios и Aura стали богаче: уже «в базе» есть четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые; прежде было два «эйрбэга»), а дорогим версиям отныне положены шторки безопасности, ESP, система контроля давления в шинах и датчик света. Вдобавок список оборудования хэтчбека пополнил круиз-контроль (у седана он был и прежде).

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Турбодизель 1.2 (75 л.с.) из гаммы уже давно исключен, а теперь в отставку отправлена и бензиновая «турботройка» 1.0 (100 л.с.). В итоге, рестайлинговые компакты предложены лишь с «атмосферником» 1.2: его бензиновая версия выдает 83 л.с., отдача варианта на метане – 69 л.с. В обоих случаях двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», бензиновые хэтч и седан еще могут быть оснащены роботизированной коробкой с одним сцеплением.

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Заказы на обновленные машины уже принимают, но цены огласят после премьеры на Auto Expo. За дореформенный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios в Индии сегодня просят примерно 6900 долларов, седан Hyundai Aura стоит где-то от 7800 долларов. Обе модели производят локально.

Позже в этом году должен обновиться и европейский хэтч Hyundai i10, который делают в Турции. Седан в Старом Свете не представлен, зато он присутствует в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Юго-Восточной Азии – туда поставляют машины индийского производства.

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