Новый седан Hyundai, который дешевле Соляриса, перестал быть эксклюзивом (и обеднел)

Субкомпактную «четырехдверку» Хёндэ индийской сборки отправили на экспорт, вместе с ней новые рынки осваивает и родственный хэтчбек. Экспортное имя – Grand i10. Любопытно, что в Индии машины укомплектованы лучше, нежели в других странах. По крайней мере, пока.

В гамме Hyundai имеются, по сути, две модели с индексом i10: в Европе продают маленький хэтчбек, а в Индии, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии доступны удлиненная «пятидверка» попроще и созданный на ее базе седан. В прошлом году «старосветский» и индийский хэтчи сменили поколение, причем последний получил к имени приставку Nios. В начале 2020-го в Индии стартовала и новая «четырехдверка»: седан все так же сделан из Grand i10 (разумеется, свежего), однако там его позиционируют в качестве отдельной модели – Aura (впрочем, и предыдущая индийская «четырехдверка» Грандом не была, ее имя – Xcent). Производство новых Ауры и Nios налажено в Индии же, и недавно машины местной сборки, наконец, начали поставлять на экспорт – хэтч появился в Перу, а в Мексике доступны обе модификации. Для Латинской Америки имя менять не стали – там это Grand i10 нового поколения.

Новый Hyundai Grand i10 Sedan для Латинской Америки 1 / 4 Новый Hyundai Grand i10 Sedan для Латинской Америки 2 / 4 Новый Hyundai Grand i10 Sedan для Латинской Америки 3 / 4 Новый Hyundai Grand i10 Sedan для Латинской Америки 4 / 4

Внешне свежие Гранды от индийских Ниоса и Ауры отличаются лишь декором. В частности, у экспортных машин на корме нет крупных надписей с названием модели, плюс у «четырехдверки» в заднем бампере установили дополнительный светоотражатель. Габариты совпадают с «индийцами»: длина пятидверного Grand i10 равна 3805 мм, у седана этот показатель составляет 3995 мм, колесная база едина – 2450 мм. Объем багажника хэтча – 260 литров, седана – 402 литра. Обеим модификациям положены 14- или 15-дюймовые колеса.



Новый Hyundai Grand i10 Sedan для Латинской Америки

Внутри Grand i10 и Grand i10 Sedan тоже в целом повторяют «индийцев», не считая, конечно, расположения руля. А вот оснащение отличается. Так, ни в Мексике, ни в Перу машинам не достались климат-контроль и беспроводная зарядка, которые есть в Индии (у экспортных версий ручной кондиционер). Зато в Перу хэтчбек уже в «базе» имеет мультимедийную систему, причем заявлен 9-дюймовый тачскрин (в Индии и Мексике – 8-дюймовый экран, он появляется в версиях подороже), также для модели предусмотрена камера заднего вида (мексиканским хэтчу и седану не положена). А вот «эйрбэг» у самого дешевого перуанского Гранда лишь один (у машин для других стран две подушки безопасности входят в список стандартного оборудования).



Светлый салон — мексиканского седана, темный — хэтчбека для Перу 1 / 4 Светлый салон — мексиканского седана, темный — хэтчбека для Перу 2 / 4 Светлый салон — мексиканского седана, темный — хэтчбека для Перу 3 / 4 Светлый салон — мексиканского седана, темный — хэтчбека для Перу 4 / 4

Моторная гамма тоже разнится. В Мексике седан и хэтчбек доступны с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 мощностью 83 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым автоматом. В Перу «пятидверка» предлагается с тем же двигателем, но только в сочетании с 4АКП, плюс можно выбрать бензиновую атмосферную «тройку» 1.0 (66 л.с.) с 5МКП. В Индии же последнего мотора у Grand i10 Nios и Aura нет, зато вместе с 1.2 в гамму еще входят его версия, работающая на газе, «турботройка» 1.0 T-GDI (100 л.с.) и турбодизель 1.2 CRDI (75 л.с.).



Новый Hyundai Grand i10 для Латинской Америки 1 / 3 Новый Hyundai Grand i10 для Латинской Америки 2 / 3 Новый Hyundai Grand i10 для Латинской Америки 3 / 3

В Мексике новые Гранды открывают линейку Hyundai: хэтчбек стоит от 199 400 песо (около 715 000 рублей по актуальному курсу), цена седана – от 207 400 песо (745 000 рублей). Кстати, следующей по старшинству моделью марки там является Accent, он же Solaris (от 264 800 песо или 951 000 рублей). В Перу за свежую «пятидверку» Hyundai Grand i10 просят минимум 10 990 долларов (там ценники в американской валюте, это примерно 830 000 рублей), и это не самая дешевая модель Hyundai на местном рынке – еще есть хэтчбек Hyundai Atos (от 8990 долларов или 679 000 рублей).



Позже новые компакты Хёндэ индийской сборки доберутся и до других стран, однако их, скорее всего, не будут продавать там, где представлены седан и хэтчбек HB20 бразильского производства (кое-где это Getz и Accent). В Россию же ни Grand i10, ни «двадцатки» привозить не планируют.