В гамму Hyundai вернулся Getz. Ещё появились «другой» Accent и кросс-хэтч Graviti

Под хорошо знакомыми россиянам названиями скрываются компактные хэтч и седан из бюджетного семейства HB20. С такими именами модели выходят на колумбийский рынок.

Год назад компания Hyundai представила недорогие компакты нового поколения: стандартный пятидверный хэтчбек HB20, его кросс-версию HB20X и седан HB20S. Первыми такие машины получили бразильцы, ведь именно для них и были изначально разработаны «бюджетники» (HB расшифровывается как Hyundai Brasil), в Бразилии же налажено производство. Но автомобили поставляют и в другие страны Латинской Америки, во многих из них свежие «двадцатки» уже давно появились. А вот до Колумбии они добрались лишь сейчас, причем местное подразделение марки решило сыграть на чувствах ностальгирующих граждан: базовая «пятидверка» и седан там получили двойные имена – HB20 Getz и HB20S Accent соответственно. У «кроссовера» тоже есть приставка, но она новая – колумбийский «приподнятый» хэтч зовется HB20X Graviti. Напомним, оригинальный хэтчбек Getz выпускали в 2002-2011 гг., ну а название Accent используется и поныне – под ним на некоторых рынках продают модель, которая у нас известна как Solaris.

Hyundai HB20 Getz 1 / 4 Hyundai HB20 Getz 2 / 4 Hyundai HB20 Getz 3 / 4 Hyundai HB20 Getz 4 / 4

В плане дизайна от предназначенных для Бразилии машин колумбийские компакты отличаются лишь декором – например, на корме у них крупными буквами выложены те самые имена Getz, Accent и Graviti. В основе «двадцаток» лежит платформа от старого Соляриса. Длина «пятидверок» составляет 3940 мм, седана – 4260 мм. Колесная база – 2530 мм. Дорожный просвет кросс-хэтча равен 211 мм против 160 мм у Getz и «четырехдверки».



Hyundai HB20 Accent 1 / 5 Hyundai HB20 Accent 2 / 5 Hyundai HB20 Accent 3 / 5 Hyundai HB20 Accent 4 / 5 Hyundai HB20 Accent 5 / 5

Колумбийцам обычный хэтчбек и седан предлагаются в двух вариантах исполнения – Advance и Premium, «кроссовер» бывает только «премиальным». В списке оборудования простых версий Getz и Accent значатся пара подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль (у машин с АКП) и мультимедийная система. В версии Premium уже шесть «эйрбэгов», а также камера заднего вида.



Двигатель один на всех – бензиновый «атмосферник» 1.6 Gamma мощностью 121 л.с., он сочетается с «механикой» или «автоматом». «Турботройка» 1.0 T-GDI и трехцилиндровый же атмосферный мотор 1.0 Kappa, которые есть у «двадцаток» в Бразилии, колумбийским версиям не достались.

Hyundai HB20 Graviti 1 / 4 Hyundai HB20 Graviti 2 / 4 Hyundai HB20 Graviti 3 / 4 Hyundai HB20 Graviti 4 / 4

Седан Hyundai HB20 Accent стоит от 48 990 000 местных песо (около 990 000 рублей по актуальному курсу), хэтчбек HB20 Getz обойдется минимум в 49 990 000 песо (1 010 000 рублей), а цена кросс-хэтча HB20 Graviti – от 59 990 000 песо (1 213 000 рублей). Это довольно привлекательные цены для Колумбии. Для сравнения, хэтчбек Kia Rio там стоит от 54 890 000 песо (1 109 000 рублей). Хотя есть модели и дешевле – к примеру, за базовый Renault Sandero просят 42 290 000 песо (855 000 рублей).



Кстати, в Бразилии у хэтчбека Hyundai есть еще и «оспортивленный» вариант, но в Колумбии такой пока не появился.

В Россию семейство HB20 привозить не планируют.