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  • Брутальный Hyundai Santa Fe раскрыл шпионам новые детали внешности и интерьера

Брутальный Hyundai Santa Fe раскрыл шпионам новые детали внешности и интерьера

16.09.2022 179 0 0

В новом поколении корейский SUV радикально сменит имидж. При этом, как и у предшественника, у свежего кроссовера будет трехрядная версия.

 

Первые кадры с Hyundai Santa Fe следующей генерации серии MX5 выложили в Сеть в августе, а в начале сентября кросс застукали ﻿«на воле». И вот очередное видео, его опубликовал YouTube-канал Woopa TV. От камуфляжа модель еще не избавилась, однако теперь шпионы решили более подробно остановиться на деталях. Ну и уже традиционно напоминаем: прежний Санта с заводским индексом TM дебютировал в 2018 году, в 2020-м он пережил существенную модернизацию, переехав на другую платформу. По итогам прошлого года на родине марки продажи модели упали на 28% до 41 600 единиц, тогда как родственный Kia Sorento там разошелся тиражом почти 70 000 экземпляров. Не исключено, что недовольство спросом на Santa Fe и подтолкнуло компанию Hyundai к тому, что в новом поколении этот SUV решено сделать брутальным.

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У нового кроссовера будет «прямоугольный» кузов – как у Kia Mohave или даже как у Land Rover Defender, с которым нового Санту продолжают сравнивать корейские блогеры и СМИ. К слову, окна в задних дверях оформлены как раз в стиле модели британского бренда. На смену двухэтажной головной оптике с Т-образными ходовыми огнями придут прямоугольные же блоки фар, но при этом «монолитной» светотехника все-таки не окажется. В переднем бампере появятся вертикальные «прорези», а на крыше установят полноценные рейлинги. Кроме того, на передних крыльях будут надписи с названием модели. Задний номерной знак переедет с багажной двери ниже.

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Размеры грядущего Hyundai Santa Fe по-прежнему не озвучены. Длина актуального базового кроссовера (в корейской спецификации) равна 4785 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, расстояние между осями – 2765 мм.

Салон тоже окажется полностью новым, хотя передняя панель все еще спрятана. Впрочем, и так понятно, что Санте достанутся крупные экраны «приборки» и мультимедийной системы. Как и предшественник, кроссовер следующей генерации будет доступен в трехрядном исполнении.

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О технике информации нет. Нынешний кроссовер в Корее оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI мощностью 281 л.с. и турбодизелем 2.2, который выдает 194 л.с. На родине марке у модели также имеется «простая» гибридная версия HEV с установкой на основе турбомотора 1.6, а в некоторых странах еще предложен подзаряжаемый гибрид PHEV. Привод передний или полный.

Премьеру Hyundai Santa Fe нового поколения ждут в следующем году.

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