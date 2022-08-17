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  • У кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения будет брутальный облик: первые кадры

У кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения будет брутальный облик: первые кадры

17.08.2022 1221 0 1

Корейский SUV радикально преобразится как снаружи, так и внутри. Модель новой генерации, вероятно, дебютирует в следующем году.

 

Замаскированный тестовый прототип Hyundai застукали на парковке в Корее, видео выложили на местном YouTube-канале Pungtagi TV (он же 뻥태기TV). Утверждается, что в объектив камеры угодил кроссовер Santa Fe нового поколения с заводским индексом MX5. Напомним, нынешний паркетник серии TM в строю с 2018 года, в 2020-м он пережил существенную модернизацию (в частности, модель переехала на другую платформу). Между тем поговаривают, будто компания Хёндэ все равно недовольна продажами актуального Санты. Например, в родной Корее в прошлом году кросс обрел 41 600 владельцев, тогда как родственный Kia Sorento разошелся на домашнем рынке тиражом почти 70 000 экземпляров, да и более дорогой паркетник Hyundai Palisade популярнее (52 338 единиц). Не исключено, что именно поэтому Hyundai решила, что пора бы Санте сменить имидж.

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Судя по этим кадрам, у следующего Santa Fe окажется брутальная внешность. Так, у кроссовера будет более «прямоугольный» кузов – как у Kia Mohave или даже как у Land Rover Defender. Вместо двухъярусной головной оптики установят крупные и вроде бы прямоугольные же блоки фар, а на крыше появятся полноценные рейлинги. Габариты еще неизвестны, но новый Санта, видимо, крупнее предшественника. Длина последнего составляет 4785 мм, колесная база – 2765 мм.

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Интерьер тоже будет полностью новым, хотя передняя панель пока не засвечена. Впрочем, и так понятно, что Hyundai Santa Fe получит виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с большим тачскрином. Вопрос лишь в том, оформят ли это все в виде модного ныне табло, или же оставят отдельные экраны.

Информации о технике на данный момент нет. Нынешний кроссовер Santa Fe доступен в Корее с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI мощностью 281 л.с. и турбодизелем 2.2, выдающим 194 л.с. Кроме того, на родине у модели есть «простая» гибридная версия HEV с установкой на основе турбомотора 1.6, а на некоторых рынках также предложен подзаряжаемый гибрид PHEV. Привод передний или полный.

Актуальный Hyundai Santa Fe
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Актуальный Hyundai Santa Fe
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Актуальный Hyundai Santa Fe
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Ожидается, что мировую премьеру превратившийся в брутала кросс Hyundai Santa Fe справит в 2023 году. К слову, в Китае такой SUV либо вовсе не появится, либо его придется подождать подольше, ведь там удлиненный Санта только-только пережил рестайлинг.

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