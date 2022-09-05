Новый брутальный Hyundai Santa Fe проехался на камеру – он похож на Defender

Мировая премьера сменившего имидж корейского кроссовера, скорее всего, пройдет в следующем году. О технике информации все еще нет.

В августе в Сеть выложили кадры с застуканным на парковке в Корее кроссом Hyundai Santa Fe нового поколения серии MX5. И вот SUV снова угодил в объектив, только теперь его поймали «на воле»: свежее видео появилось на YouTube-канале Shorts Car. Напомним, предыдущий Санта с заводским индексом TM в строю с 2018 года, в 2020-м он пережил существенную модернизацию, переехав на другую платформу. Между тем по итогам прошлого года на родине продажи модели упали на 28% до 41 600 единиц, тогда как родственный Kia Sorento там разошелся тиражом почти 70 000 экземпляров. Возможно, вялый спрос и способствовал радикальной смене имиджа – в новом поколении Hyundai Santa Fe решено сделать брутальным.

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Так, у грядущего кросса будет «прямоугольный» кузов – как у Kia Mohave или даже как у Land Rover Defender, с которым, кстати, следующего Санту сравнивают местные профильные медиа. Обратите внимание на окна в задних дверях – они оформлены как раз в стиле пятидверной модели британского бренда. Вместо двухэтажной головной оптики у Santa Fe MX5 будут прямоугольные же блоки фар, а на крыше установят полноценные рейлинги. Габариты новинки Хёндэ все еще неизвестны. Длина нынешнего паркетника равна 4785 мм, колесная база – 2765 мм.



Благодаря предыдущим шпионским снимкам, мы знаем, что интерьер тоже окажется полностью новым. Впрочем, переднюю панель папарацци пока снять так и не удалось. Очевидно, кроссовер получит виртуальную «приборку» и большой тачскрин мультимедийной системы, вопрос лишь в том, оставят ли отдельные экраны или же Santa Fe пополнит список SUV с единым табло.



Нынешний Hyundai Santa Fe TM 1 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe TM 2 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe TM 3 / 3

О технике модели новой генерации все еще ни слова. Нынешний кросс в Корее представлен с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI мощностью 281 л.с. и турбодизелем 2.2, который выдает 194 л.с. Кроме того, на домашнем рынке у модели есть «простая» гибридная версия HEV с установкой на основе турбомотора 1.6, а в некоторых странах также предложен подзаряжаемый гибрид PHEV. Привод передний или полный.



По предварительным данным, Hyundai Santa Fe нового поколения дебютирует в 2023 году.